Seleção do Uruguai registra novos sete casos de covid-19

Menos de 24 horas após a derrota do Uruguai para o Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) revelou que dois jogadores e cinco membros da delegação testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19). Entre os atletas, estão os atacantes Diego Rossi e Alexis Rolin, relacionados para a partida da noite de ontem (17).

Os demais infectados anunciados nesta quarta (18) são o médico Alberto Pan, o preparador físico assistente Jorge Reis, o especialista em Cinesiologia Richard López, o integrante da AUF TV Emiliano Aguirre, e Víctor Britez, do departamento de vestuário. De acordo com a AUF, todos os infectados passam bem e já cumprem isolamento social.

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol - 18/11/2020 pic.twitter.com/Ibhf8kYhWb — AUF (@AUFOficial) November 18, 2020

Antes do embate contra o Brasil, a seleção do Uruguai já havia anunciado três atletas positivos para covid-19 - Matías Viña, Luís Soares e Rodrigo Muñoz -, além do funcionário Matías Faral.

Após vitória por 2 a 0 sobre a seleção Celeste, na capital Montevidéu, o Brasil totalizou 12 pontos, e segue dividindo com a Argentina a liderança das Eliminatórias Sul-Americanas.

Confira a classificação das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar.