Série D: Ferroviária e Mirassol jogam pela liderança do Grupo 7

Separados por apenas um ponto, Ferroviária e Mirassol se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 15h (horário de Brasília), de olho na liderança do Grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela 10ª rodada da primeira fase, será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Em terceiro lugar, com 17 pontos, a Locomotiva Grená foi superada na rodada passada pela Cabofriense-RJ, fora de casa, por 1 a 0. O tropeço encerrou uma sequência de três vitórias seguidas da equipe de Araraquara. Se vencer nesta segunda-feira, a Ferrinha assume a ponta da chave, que atualmente está justamente com o time de Cabo Frio (RJ).

Já o Mirassol soma 16 pontos, em quarto lugar, e não perde desde a segunda rodada. De lá para cá, foram três empates e quatro vitórias - a última há uma semana, por 1 a 0, sobre a Portuguesa-RJ, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Em caso de novo resultado positivo, o Leão se iguala a Cabofriense, ficando a frente no saldo de gols.

Será o terceiro encontro entre as equipes em 2020. Na abertura do Campeonato Paulista, as equipes empataram por 1 a 1 em Araraquara. O atacante Hygor marcou o gol da Ferrinha, enquanto o meia Tony fez para o Leão. Já pela quinta rodada da Série D, em Mirassol (SP), o time da casa levou a melhor e venceu por 1 a 0. O meia Cassinho balançou as redes.

Na Ferroviária, o técnico Paulo Roberto Santos mandará a campo uma zaga alternativa. Isso porque Max está suspenso e Anderson Salles, recuperado de lesão, foi poupado da última partida e ainda não teve o retorno ao time confirmado. Com a dúvida no setor defensivo, a provável Ferrinha terá Saulo; Lucas Mendes, Matheus Salustiano, Anderson Salles (Fabão) e Bruno Recife; Nando Carandina, Dudu Vieira, Tony e Fellipe Mateus; Tiago Marques e Branquinho.

"É a primeira vez que tivemos uma semana inteira para trabalhar, pelo jogo ser só na segunda-feira. Não tive desde que cheguei [em 15 de outubro]. Obviamente isso é positivo, para trabalharmos as situações que achamos necessárias", disse Paulo Roberto, em entrevista coletiva.

Do lado do Mirassol, o zagueiro Danilo Boza volta após cumprir suspensão contra a Lusa carioca. Além disso, o atacante Lucas Silva, anunciado na última terça-feira (27), teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está à disposição. O técnico Eduardo Baptista deve escalar o Leão com Jeferson; Vinícius, Danilo Boza, Elton e Luiz Henrique; Alison, Eduardo e Léo Artur; Netto, França e Fabrício.

"A equipe vem amadurecendo a cada partida. É um processo. Essa evolução não vem em um estalar de dedos. A gente acredita sim que a equipe pode fazer um grande jogo, brigar de igual para igual e conseguir um resultado positivo", afirmou o treinador, contratado no início de setembro.

