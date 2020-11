Série D: perto de vaga, Fast-AM recebe já classificado Bragantino-PA

Classificado por antecipação ao mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro, o Bragantino-PA visita o Fast Clube-AM, que pode se assegurar na próxima fase em caso de vitória na partida deste sábado (14), às 16h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. O duelo pela 12ª rodada do Grupo 1 será transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Com 19 pontos, o Fast teve a sequência de três vitórias seguidas (e de sete jogos de invencibilidade) quebrada no último sábado (7), quando perdeu para o Independente-PA por 1 a 0, fora de casa. O time paraense, porém, foi derrotado na sexta-feira (13) pelo Ji-Paraná-RO por 1 a 0, mantendo-se na quinta posição da chave - a primeira fora da zona de classificação - a cinco pontos da equipe de Manaus. Se ganhar neste sábado, o Rolo Compressor não terá mais como ser ultrapassado pelo Independente, único fora do G-4 que ainda pode superá-lo na tabela.

Para o duelo com o Bragantino, o meia Charles está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição do técnico Lecheva após duas rodadas ausente. Fora do jogo com o Independente, também por contusão, o volante Igor é outro que retorna. Já o atacante Mateus Oliveira, destaque no acesso do Manaus-AM à Série C em 2019, foi anunciado durante a semana e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador substituiu no elenco o atacante Geraldo, negociado com o futebol árabe.

O desfalque do Fast é o volante Dênis Pedra, expulso na rodada passada. Com isso, o provável time titular do Rolo Compressor terá: Alencar; Bernardo, Bernardo Benjamin, Alison e Souza; Igor, Pelezinho, Márcio Goiano e Negueba; Daivison e Ronan.

Com 21 pontos, o Bragantino iniciou a rodada precisando de uma vitória nas três partidas finais para se classificar. Só que o triunfo do Ji-Paraná sobre o Independente facilitou a missão do Tubarão do Caeté, que assegurou vaga no mata-mata sem precisar entrar em campo. O time de Bragança (PA) mira terminar a primeira fase na liderança. A equipe soma os mesmos pontos do Rio Branco-AC, mas fica na frente por ter uma vitória a mais (seis a cinco). O Braga, no entanto, não vence há dois jogos, com uma derrota (fora) e um empate (em casa).

"A gente está muito contente que o primeiro objetivo foi alcançado, que era a classificação. A gente tinha uma ideia de que cinco ou seis equipes disputariam essas quatro vagas e estaríamos em uma dessas. Agora, vamos buscar as primeiras colocações, que nos dá a vantagem de jogar o mata-mata em casa. Já observei o jogo do Moto Club-MA com o Altos-PI [do Grupo B] e pedi para gravarem o jogo do [Juventude] Samas-MA com o River-PI [também da chave B] para analisarmos possíveis adversários", disse o técnico Cacaio.

O treinador relacionou 23 jogadores para o duelo em Manaus e tem quase todo o elenco à disposição. Os desfalques são o lateral Serafim e o zagueiro Selson, contundidos. Se repetir a formação do último domingo (8) contra o Ji-Paraná, o Tubarão do Caeté atuará com: Deco Júnior; Bruno Limão, Romário, Gabriel Gonçalves e Jackson; Ricardo Capanema, Paulo de Tarcio, Edicleber e Túlio; Gugu Vieira e Canga.

As equipes se enfrentaram no último dia 30 de setembro, pela terceira rodada. Jogando em casa, no estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, o Bragantino venceu por 3 a 1, com gols do volante Paulo de Tarcio, do meia Edicleber e do atacante Mauro Ajuruteua. O meia Dadá diminuiu para o Fast. A partida abriu as transmissões da TV Brasil na Série D.

Confira a classificação da Série D do Campeonato Brasileiro.