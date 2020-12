Allan Wolski conquista o primeiro ouro do Troféu Brasil de Atletismo

A edição 2020 do Troféu Brasil começou nesta quinta-feira (10), na pista do Centro Olímpico em São Paulo. E a primeira medalha de ouro foi conquistada pelo paulistano Allan Wolski (Pinheiros). Na prova do lançamento do martelo, ele faturou o tricampeonato, com a marca de 66,01m. “Foi muita alegria poder vencer mais uma vez, ainda mais com todos os problemas enfrentados na pandemia durante a preparação e agora com a contusão” disse Allan, que fez apenas um lançamento por estar lesionado no joelho. Luís Gustavo Aguiar e Ralf Rei Airton de Oliveira, ambos da Orcampi, ficaram em segundo e em terceiro lugares, com 64,58m e 63,39m, respectivamente.

No feminino, a vitória foi de Mariana Grasielly Marcelino (IEMA), hexacampeã do Troféu Brasil Caixa, com 63,73m. Ela melhorou a própria marca no ranking brasileiro, que era de 63,29m. “Fiquei muito feliz com mais uma vitória. Estava oscilando muito nas últimas competições, por causa das dificuldades de treinamento na temporada”, lembrou a atleta. “Ainda mais que passei a treinar este ano com o João Paulo Alves da Cunha, sendo orientada pessoalmente também pelo Wagner Domingos”, disse, referindo ao Montanha, recordista brasileiro e sul-americano do martelo.

Mveh Viviane Jeane de Dieu Gracielle (Sogipa) ficou com a medalha de prata, com 59,86m, seguida de Kerolayne Camila da Silva (Projeto Atletismo Campeão), com 54,62m. Nos 10.000m, Jenifer do Nascimento Silva (Pinheiros) conseguiu o melhor tempo da temporada, com 34min20seg64, assumindo a liderança do ranking brasileiro e sul-americano. Joziane Cardoso (IPEC) ficou em segundo, com 35min52seg95. “Me senti muito bem na prova, recuperada de uma lesão e da falta dos treinos causada pela pandemia”, disse a atleta, que treina com Claudio Castilho. “Consegui encaixar bem o ritmo”, completou. Graziele Zarri (Pinheiros) ficou em terceiro lugar, com 36min05seg64.

Daniel Ferreira do Nascimento (ABDA Atletismo) venceu os 10.000m masculino com 29min32seg61. Gilmar Silvestre Lopes (UFJF) ficou com o segundo lugar, com 29min37seg28, seguido pelo irmão gêmeo Gilberto Silvestre Lopes (Pé de Vento - Petrópolis), com 29min59seg15. "Estou superfeliz porque esse é o meu segundo título do Troféu Brasil - o primeiro foi em 2017. Queria uma marca melhor, mas ainda vou correr o Brasileiro Sub-23 (em Bragança Paulista, dias 17 e 18)", disse Daniel, que ainda briga pelo índice para os Jogos de Tóquio.

Nas eliminatórias dos 100 metros, Paulo André de Oliveira fez 10seg16 (0.8), venceu a série e assumiu a liderança do ranking sul-americano de 2020. “Fiquei muito feliz com o resultado. Embora esteja treinando para 2021, a velocidade está nas minhas pernas”, disse Paulo André. “O objetivo é buscar o tetracampeonato do Troféu Brasil.”

Na prova feminina, Vitória Rosa (Pinheiros) ficou com o melhor resultado, 11seg32 (-0.1). As semifinais das duas provas serão na tarde desta sexta-feira (11/12), com as finais logo em seguida, a partir das 16h20.

Nos 400 metros feminino, Tiffani Marinho (Orcampi) conseguiu o melhor resultado da semifinal com 53seg53. Já no masculino, Lucas da Silva Carvalho (FECAM/ASSERCAM) completou a prova em 45seg68. As finais serão na manhã desta sexta-feira, a partir das 10h30.

Na classificação geral por clubes, a liderança é do Pinheiros, com 39 pontos. A Orcampi está em segundo lugar, com 23 pontos, seguida do IEMA, com 18 pontos. As provas estão sendo transmitidas ao vivo na internet através do Canal Atletismo.