Anéis Olímpicos voltam à Baía de Tóquio após manutenção

O monumento dos Anéis Olímpicos foi reinstalado na Baía de Tóquio nesta terça-feira (1) (após ser retirado em agosto para passar por uma manutenção), agora que os organizadores estão acelerando os preparativos para os Jogos adiados para o ano que vem (para o período de 23 de julho a 8 de agosto).

A volta do monumento, que tem 15,3 metros de altura e 32,6 metros de comprimento e foi instalado inicialmente em janeiro, deveria enviar a mensagem de que a Olimpíada está chegando, disse o diretor de planejamento do governo metropolitano de Tóquio, Atsushi Yanashimizu, à Reuters.

“Já que o símbolo está aqui, queremos que os moradores de Tóquio, e também internacionalmente, sintam que os Jogos estão chegando em breve”, afirmou Yanashimizu.

“Também queremos que todos sintam que, com certeza, teremos os Jogos de Tóquio 2020 no ano que vem”, declarou.

O monumento dos Anéis Olímpicos, que foi aceso no final desta terça-feira (horário local), continuará próximo à ponte Arco-Íris até o final da Olimpíada, em agosto, e depois será substituído pelo logotipo da Paralimpíada.

Em março, a Olimpíada foi adiada em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, e os organizadores ainda não disseram quanto o adiamento custará (mas na última segunda-feira, a agência Kyodo News noticiou que os organizadores estimaram que as medidas para o combate à Covid-19 na Olimpíada ficarão em torno de US$ 960 milhões).