Com covid-19, Lewis Hamilton está fora do GP de Sakhir

Em nota oficial divulgada na manhã desta terça-feira (1º) (horário de Brasília), a Mercedes informou que piloto britânico Lewis Hamilton testou positivo para covid-19. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 está bem, mas apresentou alguns sintomas leves e segue rígido protocolo de isolamento. A escuderia alemã confirmou que o piloto não participará do GP de Sakhir no próximo fim de semana.

Novos testes ainda serão realizados para determinar se o multicampeão participará da última corrida da temporada, prevista para o dia 13 em Abu Dhabi.

Depois de apresentar resultados negativos em todos os testes feitos antes do GP do Barein, no final de semana passado, Hamilton apresentou alguns sintomas na manhã de segunda-feira (30). O teste, que teve resultado positivo, foi feito após uma pessoa próxima ao piloto ter testado positivo.

O piloto reserva, Stoffel Vandoorne, viajou para o Barein nesta na terça-feira. Mas a participação do piloto belga na corrida de domingo (6) ainda não está confirmada. Nico Hulkenberg e George Russell são as outras opções.

Durante a pandemia, o mexicano Sergio Perez e o canadense Lance Stroll já haviam sido infectados.