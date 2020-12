Brasil Ride lança novo evento de Mountain Bike neste sábado

Neste sábado (5), será lançada a edição 2021 da prova Brasil Ride Espinhaço de mountain bike. O evento é parte do calendário da União Ciclística Internacional (UCI) e terá provas entre os dias 2 e 6 de março em Minas Gerais. O Brasil Ride será disputado no formato Stage Race (corrida por etapas) e ofertará 150 pontos no ranking mundial aos campeões das elites.

Serão duas cidades-sedes. Conceição do Mato Dentro, na região metropolitana de Belo Horizonte, e Congonhas do Norte. "Após três anos procurando por todo o Brasil, Conceição do Mato Dentro foi eleita para receber a versão 2.0 da Brasil Ride. Para a realização da etapa do XCO já está sendo construída uma pista na cidade, que será nosso primeiro legado para esta região", comenta Mario Roma, fundador da Brasil Ride.

Os amantes do mountain bike terão 12 categorias para participar: Open, Feminina, Mista, Master, Grandmaster, Corporativa, American Jersey Masculina, American Jersey Feminina, Nelore, Iron Rider, Guarini e E-MTB. "Depois de dez anos, a Brasil Ride precisava de um novo desafio. Uma nova fase, uma nova era das ultramaratonas de mountain bike no país. O Espinhaço é uma reserva da Biosfera pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), e conta com uma quantidade enorme de trilhas em toda região, que nos fez ter a certeza que poderíamos proporcionar a todos atletas uma Brasil Ride única", completa Mario Roma.

No evento de lançamento deste sábado, às 19h30, que terá transmissão pelo Facebook e pelo Youtube. O idealizador do evento, Mario Roma, vai estar presente, assim como Henrique Avancini, número 1 do ranking mundial, Tiago Ferreira, campeão mundial e europeu, e José Luiz Vasconcellos, presidente da CBC.