Carol Meligeni avança às quartas do segundo torneio ITF no Egito

Embalada com o título de simples conquistado no último domingo (29), a paulista Carol Meligeni Alves segue brilhando no Circuito ITF do Cairo (Egito). Nesta quinta-feira (3), a atleta avançou às quartas de final do segundo torneio -de uma série de três - ao vencer a eslovena Pia Lovric em sets diretos, parciais de 6/2 6/3. Foi a sétima vitória seguida da brasileira desde o início do Circuito.

A disputa pela vaga na semifinal será amanhã (4), às 5h (horário de Brasília). Carol Meligeni enfrentará a portuguesa Inês Murta.

O torneio tem premiação de US$ 15 mil e vale pontos ranking mundial da WTA.