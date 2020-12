Corinthians é mais eficiente e vence líder São Paulo

O Corinthians foi mais eficiente e derrotou o líder São Paulo, neste domingo (13), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Timão encerrou uma invencibilidade do Tricolor de 17 jogos na competição nacional.

Aqui na @NeoQuimicaArena segue #TudoIgual. Invicto no Majestoso na #CasaDoPovo, o Corinthians supera o São Paulo por 1 a 0, com gol de Otero, pelo @Brasileirao. O próximo jogo será no dia 21, contra o Goiás, também em casa.#VaiCorinthians pic.twitter.com/36fwbpC855 — Corinthians (@Corinthians) December 13, 2020

Após a vitória deste domingo, o time do Parque São Jorge subiu para a 9ª posição com 33 pontos. Já o São Paulo manteve a ponta da classificação com 50 pontos.

Gol no primeiro tempo

Mesmo atuando em casa, a equipe comandada por Vagner Mancini sabia que seu adversário tinha maior qualidade técnica, e se propôs a fazer um jogo reativo, no qual não deu espaços na defesa e partia em contra-ataque.

O Corinthians foi perfeito na execução do seu plano de jogo, e conseguiu se segurar diante do maior volume de jogo do São Paulo (que teve 62% de posse de bola na etapa inicial). Porém, o Timão foi mais eficiente, e aos 24 minutos abriu o placar quando Reinaldo dá passe errado para Cantillo. O colombiano tabela com Natel e manda para o venezuelano Otero, que chuta cruzado para vencer Tiago Volpi.

O Corinthians continuou deixando o rival com a bola, mas o líder do Brasileiro pouco fazia, e o intervalo chegou com o placar de 1 a 0.

Na etapa final, o time comandado por Fernando Diniz melhora, cria oportunidades, mas não consegue vencer o goleiro Cássio. Com isso, o Timão vence o clássico com o São Paulo por 1 a 0.

Vitória na Ilha do Retiro

Em outra partida da 25ª rodada na Ilha do Retiro, o Sport superou o Coritiba por 1 a 0. O gol da vitória saiu dos pés do experiente Thiago Neves aos 37 minutos do primeiro tempo.

FIM DE JOGOOOOOO! VITÓRIA DO LEÃO! Sport vence o Coritiba por 1x0, com gol de Thiago Neves! ❄️ AQUI É SPORT! #ÉPeloSport #Nevou #VamosMeuLeão pic.twitter.com/SsumrRFGJZ — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 13, 2020

