Fast supera Moto Club nos pênaltis e chega às oitavas da Série D

O Fast Clube-AM superou o Moto Club-MA por 6 a 5 na disputa de pênaltis na noite deste domingo (13), após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada na Arena da Amazônia, em Manaus, foi a da volta da segunda fase da competição. A TV Brasil transmitiu o confronto.

No jogo de ida, realizado no último domingo (6) no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, o resultado final foi um empate de 2 a 2. Naquela oportunidade, o atacante Edrean abriu o placar para o Moto aos cinco minutos do segundo tempo, mas as emoções ficaram reservadas para os minutos finais. Aos 38, o atacante Dija Baiano empatou para o Fast. Quatro minutos depois, o meia Flamel marcou um golaço e recolocou o Papão à frente. No último lance dos acréscimos, o lateral Régis (ex-São Paulo) evitou a derrota do Rolo Compressor.

Golaço de Janeudo

O primeiro tempo da partida foi muito movimentado, com as equipes criando inúmeras oportunidades de marcar. Mas o primeiro gol saiu apenas aos 48 da etapa inicial, quando Bernardo vai até a linha de fundo e cruza para a área, onde Janeudo sobe muito e testa com categoria para vencer o goleiro Saulo e abrir o placar para o Fast.

Porém, com menos de dois minutos do segundo tempo, o Moto consegue empatar, quando Edrean recebe lançamento longo na área, domina com categoria e bate com a parte de fora do pé esquerdo para marcar.

A partir de então, o Fast parte para o ataque, mas o goleiro Saulo teve uma grande atuação e segurou o ataque adversário até o fim dos 90 minutos, o que levou a partida para a disputa dos pênaltis. Mas, quando o árbitro apitou o final do jogo, a luz da Arena da Amazônia caiu.

Decisão nos pênaltis

Após uma espera de 12 minutos, a luz retornou e a disputa de pênaltis finalmente pôde começar, e o Fast foi mais efetivo para levar a vaga. Pelo time da casa, Márcio Passos, Ronan, Dija Baiano, Charles, Régis e Thiago Spice marcaram, enquanto Bernardo perdeu. Já pelo Moto, Flamel, Victor, Wallace, Edrean e Derlan marcaram, enquanto Abu e Gleydison vacilaram. Vitória final de 6 a 5 do Fast nos pênaltis.

Adversário na próxima fase

Agora, o Fast Clube-AM pega o Globo FC nas oitavas de final. A Águia de Ceará-Mirim garantiu a classificação com um empate de 1 a 1 com o ABC no último sábado (12). No jogo de ida, a equipe potiguar venceu por 2 a 1.

