Coritiba recebe Botafogo em duelo direto para fugir do rebaixamento

O Coritiba recebe o Botafogo, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado no estádio Couto Pereira, em um duelo entre equipes que lutam para fugir da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Coxa chega à partida válida pela 26ª rodada ocupando a 18ª posição com 21 pontos, enquanto o time de General de Severiano é o lanterna com 20 pontos.

Completo em busca da vitória

O Coritiba recebe o Botafogo em casa sabendo que, mesmo vencendo, não deixa a zona do rebaixamento na atual rodada. Porém, isto não é motivo para o time comandado pelo técnico interino Pachequinho desanimar.

Isto porque o comandante do Coxa terá força máxima para enfrentar a equipe de General Severiano. Nesta partida o treinador pode contar com o retorno do lateral William Matheus e dos atacantes Matheus Sales e Matheus Galdezani, que não enfrentaram o Sport por motivo de suspensão. Esta é uma boa notícia para a equipe, que não vence há seis rodadas.

Sete derrotas consecutivas

Situação mais preocupante vive o Botafogo, que não vence há sete partidas no Brasileiro. No jogo contra o Coritiba, o técnico Eduardo Barroca não poderá com Bruno Nazário, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Bora pra cima, meu Fogão! Sábado tem jogo muito importante! 💪🏼 #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥



📸 Vitor Silva / BFR pic.twitter.com/pcC3O3TrgW — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 17, 2020

Com isso, o marfinense Kalou deve entrar na equipe titular para cumprir a função de segundo atacante, jogando numa posição mais centralizada do que aquela em que é escalado normalmente. Mas, independente de quem entrar em campo, o importante para o Botafogo é voltar a vencer na competição.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Coritiba e Botafogo com locução de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Astrid Nick. Você escuta o Show de Bola Nacional, a partir das 21h, aqui:

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.