França e Uruguai estão na semi do Mundial de Futebol de Areia Raiz

No final da tarde desta sexta-feira (11), França e Tunísia abriram as quartas de final do primeiro Mundial de Futebol de Areia Raiz, na Arena Gladiadores da Bola, que foi montada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A etapa inicial foi marcada por muito equilíbrio e disputa. O único gol dos primeiros 20 minutos de jogo foi marcado pelo francês Sinama-Pongolle em um tiro livre muito bem cobrado quase do meio da quadra.

Na etapa final, Godard aproveitou uma cobrança rasteira de escanteio para aparecer na frente do goleiro e ampliar o placar. Em um lance muito parecido com o primeiro gol, o francês Poullieux bateu rasteiro o tiro livre e fez o terceiro da equipe europeia. No gol mais bonito da partida, Prual dominou no peito, observou o goleiro tunisiano adiantado e encobriu o africano com um belíssimo chute para fazer o quarto.

Com menos de três minutos para jogar, Yakoubi aproveitou uma boa jogada do pivô tunisiano para finalizar para as redes da França. Em um lance muito parecido, também com papel destacado do pivô tunisiano, Wennessi fez o segundo dos africanos e fechou o placar, em 4 a 2 para a França. Os europeus esperam agora o vencedor de Paraguai e Colômbia, que será o adversário na próxima fase.

A segunda partida da tarde foi entre Chile e Uruguai. Moreira, no primeiro lance do jogo, abriu o placar para a seleção uruguaia. O camisa 3 do time do Rio da Prata contou com a sorte para fazer o segundo dele e o segundo do time logo depois. Em tiro livre, ele bateu forte, a bola desviou na areia e enganou o goleiro adversário. Logo na abertura do segundo, Moreira marcou mais um. O camisa 3 uruguaio deu um chutaço na cobrança do tiro livre e mandou a bola no ângulo direto do goleiro chileno.

Na metade da etapa final, o camisa 10 Andrade fez o primeiro do Chile e recolocou a equipe no jogo. Mas o placar ficou nisso mesmo: Uruguai 3 a 1 no Chile. O time sul-americano terá pela frente o vencedor do jogo das 20h entre Brasil e Angola, que a TV Brasil transmite ao vivo.