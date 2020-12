Liga dos Campeões: Cristiano Ronaldo vence duelo com Messi

O atacante português Cristiano Ronaldo marcou dois gols de pênalti para ajudar a Juventus (Itália) a vencer o Barcelona (Espanha) por 3 a 0, no estádio do Camp Nou, e se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões no primeiro lugar do grupo G.

FT | PRIMI NEL GIRONE! 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗜⭐️



Una serata fantastica, una partita da Juve ❤️

Al Camp Nou finisce 0-3: doppietta di @Cristiano e rete di @WMckennie ⚽️⚽️⚽️



Abbiamo vinto tutti insieme ⚪️⚫️#BarçaJuve [0-3] #JuveUCL pic.twitter.com/HO5uNe0Aa3 — JuventusFC (@juventusfc) December 8, 2020

Cristiano foi derrubado e marcou pela primeira vez aos 13 minutos de jogo, sete minutos antes de Weston McKennie ampliar para a equipe italiana com um voleio fenomenal.

O português conseguiu o segundo gol após Clement Lenglet tocar a bola com a mão, aos 7 minutos da etapa final.

As duas equipes já estavam classificadas para a fase de mata-mata da competição antes mesmo de o jogo terminar, e encerram a fase de grupos com 15 pontos cada.

A Juventus garantiu o primeiro lugar por conta da vantagem nos confrontos diretos entre os dois times.

Pelo Grupo F, a Lazio (Itália), que precisava de um empate para seguir adiante na competição, conseguiu um empate de 2 a 2 com o Club Bruge (Bélgica), que jogou o segundo tempo inteiro com apenas 10 em campo.

⭐️ Dopo 2️⃣0️⃣ anni, torniamo agli ottavi di @ChampionsLeague ⭐️



Mai smettere di sognare. COME ON EAGLES 🦅 pic.twitter.com/wH2YYx2pt1 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 8, 2020

Esta é a primeira vez em 20 anos que a Lazio se classifica para a fase eliminatória do principal torneio europeu de clubes.