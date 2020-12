Surfe: ataque de tubarão causa adiamento de etapa do mundial feminino

A WSL (Liga Mundial de Surfe) anunciou que o Maui Pro, primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe feminino, não terá disputas nesta terça-feira (8) por causa de um ataque de tubarão em Honolua Bay (Havaí), local da competição.

Segundo anúncio da WSL, o ataque aconteceu antes do início das baterias da competição, e a vítima foi um surfista amador.

“Não haverá competição no Maui Pro hoje, após incidente com tubarão envolvendo um surfista amador na manhã de hoje em Honolua Bay. A WSL está trabalhando com as autoridades e nossos pensamentos estão com a vítima deste incidente. O Maui Pro está em espera até novo aviso”, diz a entidade máxima do surfe mundial.

There will be no competition at the Maui Pro today following a shark incident involving a recreational surfer this morning at Honolua Bay. The WSL is working with authorities and our thoughts are with the victim of this incident. The Maui Pro is on hold until further notice. pic.twitter.com/AGZSkF7wKZ