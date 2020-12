Circuito Mundial de Surfe inicia com etapa no Havaí

Após longa espera, causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Circuito Mundial de Surfe finalmente começará. E o evento terá como palco inicial justamente o Havaí, onde Ítalo Ferreira se sagrou como último campeão da modalidade, no final de 2019.

E a temporada que inicia nesta sexta-feira (4), com a disputa do Maui Pro (primeira etapa do circuito feminino, que vai até o dia 15 de dezembro de 2020 em Honolua Bay, Havaí), terá final apenas em setembro de 2021. Assim, o circuito mundial de surfe não terá campeões em 2020.

Tomorrow is the opening day of the Maui Pro pres. by @ROXY window. Tune in for the call at 7:30 AM HST (9:30 AM PST, 5:30 PM GMT) on https://t.co/ie0ZfNdmHw. pic.twitter.com/otfvfvb1vZ — World Surf League (@wsl) December 3, 2020

Disputa feminina

Na disputa entre as mulheres, o Brasil conta com apenas uma representante na elite, Tatiana Weston-Webb. A gaúcha não terá problemas de ambientação nesta etapa, pois mora na ilha de Maui desde criança.

We can’t wait to see this year’s down-time pay off when @tatiwest gets to Maui.

Watch the Maui Pro pres. by @ROXY Dec 4th.

Video: Icon Athlete Management pic.twitter.com/mNnxGrtk5q — World Surf League (@wsl) November 26, 2020

“Eu adoro competir. É quando me sinto bem e, com a proximidade da competição, a cabeça fica melhor ainda, mais focada. Não vejo a hora de chegar o dia”, diz uma ansiosa Tatiana.

Brasileiros favoritos

Se entre as mulheres o Brasil tem na elite apenas uma representante que ainda busca o seu primeiro título mundial, entre os homens o país é o grande favorito no circuito. Nomes como o atual campeão Ítalo Ferreira, o bicampeão mundial Gabriel Medina e Felipe Toledo dão esperanças de que a Brazilian Storm (tempestade brasileira) busque mais um caneco.

Does @15italoferreira even need flights to get around at this point? Watch the defending Champ's return to the @billabong1973 Pipe Masters on Dec 8.

Video: Liko Dowling pic.twitter.com/Q8IjKZLmzE — World Surf League (@wsl) December 3, 2020

A primeira etapa do circuito masculino também terá como palco o Havaí, mas a ilha de Oahu, onde acontece, entre os dias 8 e 20, o Billabong Pipe Masters.

Etapa brasileira

Caso tudo corra bem, e a pandemia não cause mudanças no calendário, a atual temporada chegará ao final somente em setembro de 2021, quando acontece, entre os dias 8 e 17, o Lower Trestles, etapa na Califórnia (Estados Unidos) que contará com os dez melhores atletas do circuito (cinco homens e cinco mulheres).

Além disso, está programada a etapa brasileira do circuito, a Rio Pro, entre os dias 11 e 20 de junho em Saquarema.