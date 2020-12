Liga Nacional de Basquete elege novo presidente

Os clubes que fazem parte da Liga Nacional de Basquete (LNB) elegeram, na última terça-feira (15) em assembleia por videoconferência, o novo presidente da entidade, Delano Franco.

O mandato de Delano, que desde 2019 era o vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo, inicia em 2021 e tem duração de dois anos. A assembleia também serviu para escolher o novo vice-presidente da LNB, Carlos Renato Donzelli.

Após Assembleia Geral realizada nesta terça-feira (15/12), através de vídeo conferência, os clubes elegeram, por aclamação, Delano Franco e Carlos Renato Donzelli como os novos presidente e vice-presidente, respectivamente, da Liga Nacional de Basquete. pic.twitter.com/maa99BPYy4 — NBB (@NBB) December 15, 2020

“Fico muito honrado em ter sido escolhido presidente da Liga Nacional de Basquete para os próximos dois anos. A entidade é um case de sucesso em meio às dificuldades que marcam os esportes olímpicos no Brasil. Espero que, com a valiosa ajuda da diretoria e do conselho de administração da Liga, assim como seu excelente corpo técnico, consigamos galgar mais alguns degraus em nosso desenvolvimento, contribuindo para grandeza do basquete Brasileiro”, afirmou o novo presidente em nota.

A LNB é a responsável por organizar a principal competição de basquete do país, o Novo Basquete Brasil (NBB).