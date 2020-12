Magnus (SP) vence de novo Tubarão (SC) e vai à final da LNF

Na manhã deste domingo (6), a TV Brasil transmitiu direto do Ginásio Poliesportivo Profº João Carlos de Camargo, em Votorantim, no interior paulista, a classificação do Magnus Futsal à decisão da Liga Nacional da modalidade. Depois da vitória por 6 a 0 no jogo de ida em Santa Catarina, o time paulista venceu novamente. Agora por 2 a 1 e seguiu adiante para a quarta final da história do clube, a segunda consecutiva. Em 2019, o Magnus foi vice-campeão perdendo para o Pato Futsal. O time foi campeão em 2014.



O primeiro gol da manhã foi o jovem ala Leozinho, de 21 anos, eleito o melhor jogador jovem do mundo na temporada de 2019. Mas, ainda na primeira etapa, o Tubarão mostrou força em São Paulo e, com um contra-ataque rápido, empatou o jogo com o fixo Ferrugem. A etapa final foi marcada por muita tensão e equilíbrio. Mesmo enfrentando a dona da melhor campanha geral com apenas dois empates em 18 jogos, o Tubarão se esforçou e chegou a ameaçar em vários momentos a equipe paulista. Os catarinenses dependiam de um gol para levar a decisão para a prorrogação e, nesse tempo extra, com mais uma vitória o time iria à final inédita. Mas foi aí que apareceu o capitão Rodrigo do Magnus. Ele fez um golaço ainda da quadra de defesa. Faltando menos de dois minutos para o final do jogo, bateu de três dedos, fez o décimo terceiro gol dele na Liga e se isolou na artilharia do torneio. Placar final foi de vitória para o Magnus por 2 a 1.



A outra semifinal tem o primeiro jogo entre Corinthians e Joinville Futsal a partir das 13h15 deste domingo (6) em São Paulo. O jogo de volta será na quinta-feira (10), a partir das 18h45, em Santa Catarina.