Nicolas brilha e Paysandu supera Londrina na Série C

Em jogo emocionante, realizado neste sábado (26) no estádio do Mangueirão, em Belém, o Paysandu derrotou o Londrina por 3 a 2 pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

⚽️ Nicolas

O herói da partida foi o atacante Nicolas, que marcou duas vezes pelo Alviceleste. Com o triunfo deste sábado, o time de Belém assume a ponta do grupo D com 6 pontos, 2 a mais que o seu arquirrival Remo. Já o Londrina fica na terceira posição do quadrangular, que tem o Ypiranga-RS como lanterna, sem ponto algum.

O jogo

Apesar de jogar fora de casa, o Tubarão dominou a primeira etapa. Mas a efetividade ofensiva estava do lado do time da casa, que conseguiu abrir o marcador um pouco antes do intervalo, aos 43 minutos, com Nicolas. Alex Maranhão cruza da esquerda para o centroavante conferir de cabeça.

E o atacante volta a deixar sua marca no início da etapa final, logo aos 5 minutos. Marlon cobra escanteio e Nicolas volta a fazer de cabeça.

Mas o Londrina queria muito vencer, e chegou a empatar graças a gols de Carlos Henrique, aos 22 minutos, e de Celsinho, aos 33 minutos.

Com a igualdade, a partida ficou de vez aberta. E o Paysandu conseguiu a vitória final já nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, quando Mateus Anderson domina e chuta, colocado, para vencer o goleiro Dalton.

Próximos compromissos

Na próxima rodada do quadrangular, Londrina e Paysandu voltam a se encontrar, mas no estádio do Café, no dia 4 de janeiro. É promessa de emoção na certa.

