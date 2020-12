Parque Olímpico do Rio recebe Mundial de Futebol de Areia Raiz

As seleções de México e Chile abrem nesta terça-feira (6), às 17h (horário de Brasília), a primeira edição do Mundial de Futebol de Areia Raiz, na Arena Gladiadores da Bola, que fica no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A competição será realizada até domingo (13), sem presença de público devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19) e terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Outros três jogos desta terça serão exibidos ao vivo pela emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC): Tunísia e Uruguai (18h), Paraguai e Bolívia (20h) e a estreia da seleção brasileira, contra os franceses, às 21h. Complementa a primeira rodada o duelo entre Colômbia e Angola, às 19h.

A competição reúne 10 seleções, separadas em dois grupos. México, Tunísia, Colômbia, Paraguai e França estão no A, enquanto Chile, Uruguai, Bolívia, Angola e Brasil aparecem no B. Os times de uma chave encaram os da outra, em três rodadas, de terça a quinta-feira (10). Os quatro mais bem colocados avançam às quartas de final, que serão disputadas na sexta-feira (11). As semifinais ocorrem no sábado (12), enquanto a disputa pelo terceiro lugar e a decisão estão marcadas para domingo.

O futebol de areia raiz tem diferenças para o beach soccer, cujo Mundial é chancelado pela Fifa. São seis jogadores por time (ao invés de cinco) e dois tempos de 20 minutos (e não três de 12). O piso da competição no Parque Olímpico é de areia compactada (batida), sem ondulações.

O Mundial de Futebol de Areia Raiz seria realizado em março, mas foi adiado por conta da pandemia. Por restrições sanitárias nos países de origem, cinco seleções tiveram que desistir da competição: Alemanha, Argentina, Canadá, Croácia e Israel. Com isso, ingressaram no torneio as equipes de Colômbia, Paraguai e Tunísia.