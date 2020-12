Premier League anuncia pacote de ajuda a clubes de divisões inferiores

A Premier League chegou a um acordo com a English Football League (EFL) para fornecer um pacote de ajuda de 250 milhões de libras (336,13 milhões de dólares) para os clubes das divisões inferiores da Inglaterra que estão com dificuldades financeiras devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Os clubes da Premier League deram sua aprovação final ao acordo em uma assembleia de acionistas nesta quinta-feira (3).

"Um fundo de 50 milhões de libras na forma de concessão e pagamentos monitorados foi acordado para os clubes da Liga Um e Dois", disse a Premier League em um comunicado.

"A Premier League fornecerá um compromisso financeiro adicional para ajudar a EFL a garantir um empréstimo de 200 milhões de libras que os clubes do Championship (segunda divisão inglesa) poderão utilizar sem juros."

