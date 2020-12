PSG derrota Manchester United com 2 gols de Neymar

O atacante Neymar marcou duas vezes na vitória de 3 a 1 do PSG (França) sobre o Manchester United (Inglaterra) em partida realizada no estádio de Old Trafford válida pelo grupo H da Liga dos Campeões. Outro brasileiro a se destacar no jogo, mas por um motivo negativo, foi o meia Fred, da equipe inglesa, que acabou expulso.

Após os jogos desta quarta-feira (2), Manchester United, PSG e RB Leipzig (Alemanha) somam 9 pontos cada antes da rodada final na próxima semana, na qual os ingleses enfrentarão o clube alemão e os campeões franceses recebem o Istanbul Basaksehir (Turquia).

A equipe do Manchester sabia que um ponto seria suficiente para garantir uma vaga nas oitavas de final, e eles poderiam ter tido melhor sorte no jogo antes de Marquinhos colocar o PSG em vantagem por 2 a 1 aos 24 minutos do segundo tempo, e Fred receber o segundo cartão amarelo um minuto depois.

Foi surpreendente que Fred ainda estivesse em campo, após ter recebido apenas um cartão amarelo em revisão do VAR (árbitro de vídeo) de uma disputa com o argentino Leandro Paredes.

Em Turim, na Itália, o atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus (Itália), marcou o gol de número 750 de sua notável carreira na vitória de 3 a 0 sobre o Dinamo de Kiev (Ucrânia), oportunidade na qual Stephanie Frappart se tornou a primeira árbitra a comandar um jogo da Liga dos Campeões.

Federico Chiesa (com seu primeiro gol na Liga dos Campeões) e Alvaro Morata também marcaram, enquanto Ronaldo alcançou mais um marco. O jogador de 35 anos fez 450 gols pelo Real Madrid, 118 pelo Manchester United, 102 pela seleção de Portugal, 75 pela Juventus e cinco pelo seu primeiro clube, o Sporting.

𝟕𝟓𝟎 goals, 𝟕𝟓𝟎 happy moments, 𝟕𝟓𝟎 smiles in the faces of our supporters. Thank you to all the players and coaches that helped me reach this amazing number, thank you to all my loyal opponents that made me work harder and harder everyday. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh