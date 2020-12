NBA: temporada 2020/2021 começa no dia 22

A NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos) anunciou nesta quarta-feira (2) que a temporada 2020/2021 começará no dia 22 de dezembro com duas partidas, o clássico de Los Angeles, entre Lakers e Clippers, e o confronto entre Golden State Warriors e Brooklyn Nets.

Opening Night: A clash in the City of Angels #LakeShow x @Delta pic.twitter.com/gSZBaRpDR7 — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 2, 2020

Entre as duas partidas, o grande destaque é o clássico de Los Angeles, que coloca frente a frente o atual campeão Lakers, capitaneado por Lebron James, e o promissor Clippers, que conta com estrelas como os alas Kawhi Leonard e Paul George.

Rodada de Natal

Além disso, a liga norte-americana de basquete anunciou os confrontos da tradicional rodada de Natal, que contará com cinco partidas no dia 25 de dezembro: o campeão da Conferência Leste Miami Heat contra New Orleans Pelicans, Golden State Warriors versus Milwaukee Bucks, Boston Celtics recebendo Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers medindo forças com Dallas Mavericks, e Los Angeles Clippers visitando Denver Nuggets.