Magnus-SP goleia e sai na frente do Tubarão-SC na semifinal da LNF

O Magnus Sorocaba-SP saiu na frente do Tubarão-SC na briga por vaga na grande final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Nesta quarta-feira (2), o time paulista goleou o catarinense por 6 a 0, no primeiro jogo do confronto das semifinais. A partida no ginásio José Luiz Guerra, em Carlos Barbosa (RS), foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

O duelo era para ter sido ocorrido no último domingo (29), mas teve que ser adiado devido ao aumento de casos do novo coronavírus (covid-19) em Santa Catarina. Por conta disso, o Tubarão levou a partida para o município gaúcho, que é considerado a "capital do futsal no Brasil". A mudança do local foi aprovada em comum acordo pelas equipes.

O jogo de volta será no próximo domingo (6), às 11h (horário de Brasília), no ginásio Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP). O Magnus tem jogado na cidade, que é vizinha a Sorocaba (SP), desde o início da LNF porque a Arena Sorocaba - onde o time costuma atuar e treinar - é usada como hospital de campanha no enfrentamento à covid-19.

O Magnus se classifica à final com um simples empate. Se der Tubarão, por qualquer placar, as franquias disputam dois tempos extras de cinco minutos, em que os paulistas possuem a vantagem da igualdade por terem feito campanha melhor na primeira fase. Campeã em 2014 e vice no ano passado, a equipe de Sorocaba tenta chegar à quarta final em sete anos. Já os tubaronenses buscam a primeira decisão.

Início alucinante

O Magnus começou a partida a mil por hora. Em cinco minutos, já vencia por 3 a 0. Logo no primeiro minuto, após chute do goleiro Jhony, o ala Leandro Lino ficou com a bola e abriu o placar. Aos três, o ala Leozinho tocou de cavadinha para o pivô Charuto ampliar. No lance seguinte, o pivô Alisson se antecipou ao goleiro e fez o terceiro.

Mesmo diminuído o ritmo, a equipe paulista assinalou o quarto gol, aos 10 minutos, com o ala Danilo Baron. Atordoado pela pressão do adversário, o Tubarão ficou com a missão mais complicada depois da expulsão do ala Serginho, a dois minutos do fim. Com um a mais até o intervalo, o Magnus ainda marcou mais um, com Leozinho.

Os catarinenses voltaram com outra postura no segundo tempo, forçando o Magnus a estourar o limite de faltas, mas sem transformar a melhora em gols. Quem balançou as redes foi o time do interior paulista, com o ala Ricardinho, aos 15 minutos. A partir daí, os sorocabanos administraram a posse de bola até o cronômetro zerar.

Último classificado

Nesta quinta-feira (3), às 16h (horário de Brasília), a TV Brasil transmite a com a partida de volta entre Carlos Barbosa-RS e Corinthians, que definirá o adversário do Joinville-SC na outra semifinal. O confronto ocorrerá no ginásio Sérgio Luiz Guerra, no município de Carlos Barbosa (RS). No duelo de ida, no último dia 15, em São Paulo, paulistas e gaúchos ficaram no 2 a 2.