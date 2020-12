São Bernardo do Campo recebe Nacional de Maratonas Aquáticas

Será realizada neste final de semana a segunda e última etapa do Campeonato Brasileiro e da Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. Os torneios ocorrerão em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no Billings Country Club, e marcarão o encerramento da temporada para a modalidade. Cerca de 200 atletas estão inscritos. As provas serão divididas em 10 km do Campeonato Brasileiro e 5 km da Copa Brasil no sábado (19) e 5 km do Campeonato Brasileiro e 2,5 km da Copa Brasil no domingo. O percurso terá 2,5 km.

“É o encerramento de uma temporada desafiadora para o mundo. Todos tiveram que readaptar rotinas e treinos. A intenção é oferecer uma prova segura, em local totalmente aberto, seguindo os protocolos sanitários e que dê a oportunidade dos nossos atletas competirem”, explicou o diretor de Maratonas Aquáticas da CBDA, Sergio Silva, à equipe da Confederação. Como medida de segurança, a Federação Aquática Paulista, em conjunto com a CBDA, elaborou alguns protocolos como a proibição de acesso de público, a obrigatoriedade do uso de máscara, verificação de temperatura corporal, demarcação de espaço para equipes, entre outras medidas. Além disso, as provas foram separadas entre turnos para evitar aglomerações no clube.

"As expectativas são boas para esse Brasileiro de Maratonas Aquáticas. Tudo será organizado para que os atletas conquistem seus melhores resultados”, avaliou o presidente da FAP, Marcelo Biazoli, à equipe da CBDA. De acordo com o regulamento do Campeonato Brasileiro e da Copa Brasil, só há um campeão geral desde que ao menos seis etapas tenham sido disputadas. Por conta da pandemia da COVID-19, em 2020, antes da etapa desse final de semana, houve apenas uma, no início do mês em Salvador.