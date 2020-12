Série B: Brasil de Pelotas vence Paraná no Durival Britto

O Brasil de Pelotas foi até estádio Durival Britto e derrotou o Paraná por 1 a 0, nesta segunda-feira (21), no jogo que encerrou a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

🔴⚫ Final de jogo no Durival Britto. Paraná 0x1 Brasil. Com gol de Luiz Henrique, Xavante garante vitória importante fora de casa. Avante!



📷 Albari Rosa/UmDois Esportes pic.twitter.com/W9UmPOTE8H — GE Brasil (@GEBrasilOficial) December 21, 2020

Com o triunfo, o Xavante alcançou a 11ª posição da classificação com 40 pontos. Já o Paraná permanece com 32 pontos, na 16ª posição, muito perto da zona do rebaixamento.

Gol da vitória

Após um primeiro tempo no qual o Paraná foi superior, mas não conseguiu transformar o melhor futebol em gols, o Brasil de Pelotas chegou à vitória aos 17 minutos da etapa final graças a um gol de Luiz Henrique.

O próximo compromisso do Xavante da competição é na próxima segunda (28), diante do Confiança. No mesmo dia o Paraná mede forças com a líder Chapecoense na Arena Condá.

