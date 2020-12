Vale o bi: Magnus e Corinthians decidem a Liga Nacional de Futsal

O grito de "bicampeão" da Liga Nacional de Futsal (LNF) ecoará pelo ginásio Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP), neste domingo (20). Resta saber se ele partirá dos jogadores de Magnus Sorocaba ou de Corinthians, que se enfrentam a partir das 13h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

No primeiro jogo, no domingo passado (13), as equipes ficaram no 1 a 1 no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O pivô Charuto colocou o Magnus à frente, mas o pivô Deives deixou tudo igual. Em caso de nova igualdade no tempo normal, serão disputados dois tempos extras, de cinco minutos cada, no qual o time de Sorocaba (SP) possui a vantagem do empate, por ter feito melhor campanha.

Criado em 2014 com o nome Brasil Kirin (antigo patrocinador), o Magnus venceu a LNF na temporada de estreia. De lá para cá, bateu duas vezes na trave na busca do bicampeonato. A primeira foi em 2016, quando perdeu o título justamente para o Corinthians - que, por sua vez, sagrou-se campeão pela primeira vez. No ano passado, os sorocabanos voltaram à final, mas caíram para o Pato-PR.

Além da final da LNF em 2016, Magnus e Corinthians decidiram outros cinco títulos, com larga vantagem do time da capital paulista. O Alvinegro levou a melhor nas decisões das Ligas Paulistas de 2016, 2018 e 2019 (marcada por uma confusão generalizada dentro de quadra) e do Campeonato Paulista de de 2019. A equipe do interior só venceu o Timão na final da Liga Paulista de 2017.

O Corinthians também leva vantagem no confronto direto: são 16 vitórias, contra sete do rival e sete empates. Em 2020, porém, o Magnus têm 100% de aproveitamento no duelo, tendo vencido o Alvinegro nos dois jogos da primeira fase da LNF: 5 a 1 (em São Paulo) e 7 a 4 (em Votorantim). Os sorocabanos, aliás, podem ser os primeiros campeões invictos da história da Liga Nacional de Futsal.

"A gente fez um grande jogo [em São Paulo], não perdemos a vantagem. Ano passado, perdemos [a partida de ida] em Pato Branco [PR]. A gente sabe como é difícil reverter um placar, ainda mais contra uma equipe qualificada. Sempre falei que o Corinthians tem o melhor elenco do Brasil. Mas estamos focados, em um momento muito bom. Agora é acertar os detalhes que faltaram no outro jogo", disse Ricardinho, técnico do Magnus, que mira o segundo título em quatro dias - na última quarta-feira (16), o time venceu o São José por 1 a 0 e conquistou o Campeonato Paulista.

O Timão também persegue a segunda conquista em 2020. No último dia 30 de novembro, a equipe da capital paulista levou a taça da Supercopa nacional, realizada em Erechim (RS). O Alvinegro aposta na grande fase de Deives, que chegou a 100 gols pelo clube ao balançar as redes no duelo anterior. Remanescente do título de 2016 ao lado do goleiro Careca, o pivô tem 100% de aproveitamento em finais: 11 disputadas e 11 vencidas. Com 14 gols, ele também briga pela artilharia da LNF, tendo um gol a mais que Rodrigo, fixo e capitão do Magnus.