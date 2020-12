Yuki Tsunoda, de 20 anos, será piloto da AlphaTauri na F1 em 2021

Yuki Tsunoda competirá pela AlphaTauri, de propriedade da Red Bull, na próxima temporada, como o primeiro piloto japonês na Fórmula 1 desde 2014, anunciou a equipe nesta quarta-feira (16). Tsunoda, que substitui o russo Daniil Kvyat, terminou em terceiro no campeonato de Fórmula 2 deste ano, com sete pódios, incluindo a vitória em duas corridas especiais e uma corrida de curta distância.

O jovem de 20 anos será o primeiro piloto nascido em ou depois de 2000 a correr para uma equipe de Fórmula 1. O último piloto japonês no grid foi Kamui Kobayashi com a Caterham.

"Como a maioria dos pilotos de corrida, sempre foi meu objetivo correr na Fórmula 1, então estou muito feliz com esta notícia", disse Tsunoda em um comunicado. "Sei que estarei carregando as esperanças de muitos fãs japoneses da F1 no próximo ano e farei o meu melhor por eles também."

O chefe da AlphaTauri, Franz Tost, cuja equipe baseada na Itália competiu anteriormente como Toro Rosso, afirmou que há algum tempo está de olho na carreira de Tsunoda.

"Ao vê-lo na Fórmula 2 este ano, ele demonstrou a mistura certa de agressividade nas corridas e bom conhecimento técnico", disse Tost.

Tsunoda é apoiado pela Honda, que fornecerá os motores da AlphaTauri até 2021.O anúncio da escuderia deixa apenas uma vaga a ser confirmada para 2021, com a Red Bull ainda sem decidir se mantém Alex Albon ou vai com Sergio Pérez, que impressionou com a Racing Point nesta temporada, mas está sem vaga para o ano que vem.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton fica sem contrato em algumas semanas, mas será uma grande surpresa se o piloto de 35 anos não continuar na Mercedes.