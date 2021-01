Alex Apolinário sofre parada cardiorrespiratória em jogo em Portugal

Um grande susto envolvendo um jogador brasileiro que atua na terceira divisão do futebol português aconteceu neste domingo (3). Alex Apolinário, do Alverca, de 24 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória aos 27 minutos do primeiro tempo, na partida contra o UFC Almeirim. O atleta chegou a ser reanimado em campo, com uso de um desfibrilador, e depois foi levado pelos bombeiros para o Hospital de Vila Franca de Xira.

Alex Apolinário, natural de Ribeirão Preto (SP), chegou ao Alverca no início de 2019. No Brasil, ele teve passagens por Cruzeiro, último clube que atuou no país, Botafogo-SP e Athletico-PR.

Após o ocorrido, o clube português publicou uma mensagem no Instagram desejando pronta recuperação do atleta. Na imagem aparecem jogadores das duas equipes do confronto deste domingo em oração.

O UFC Almeirim, adversário do Alverca no embate de hoje (3) também prestou solidariedade a Apolinário nas redes sociais.