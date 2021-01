Série D: Altos-PI e Marcílio Dias-SC jogam pelas quartas de final

Marcílio Dias-SC e Altos-PI se enfrentam neste domingo (3) pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da TV Brasil, o duelo vai acontecer no estádio Gigantão das Avenidas, na cidade Itajaí (SC), às 16h (horário de Brasília). A classificação para as semifinais dá acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2021.

Com a chegada nas quartas, o vice-campeão piauiense deste ano já conquistou feito inédito, pois nas quatro participações anteriores do clube na quarta divisão jamais havia chegado nesta altura do campeonato. Agora, o Jacaré pensa em voos mais altos: disputar pela primeira vez na história a terceira divisão.

Na primeira fase (fase de grupos), se classificou na primeira colocação do Grupo 2. Na segunda, eliminou o Rio Branco-AC com duas vitórias. Fora de casa, na Arena Acreana, ganhou por 2 a 0. No jogo de volta, em casa, no estádio Felipão, na cidade de Altos, derrotou o adversário por 3 a 1.

As oitavas de final foram, sem dúvida, o momento mais difícil dos nordestinos no campeonato. A vaga contra o Salgueiro-PE foi definida nos pênaltis após dois empates por 1 a 1. Entretanto, o Altos cobrou melhor as penalidades e venceu por 4 a 2.

Já o time catarinense não teve vida fácil na primeira fase. A classificação ocorreu apenas na última rodada (14ª), na vitória, em casa, contra o Pelotas-RS por 1 a 0. Com este resultado, o Marinheiro avançou como quarto colocado do Grupo 8.

Nas fases seguintes, quatro placares apertados garantiram a vaga nas quartas de final. Na segunda fase, empatou em casa no jogo de ida por 0 a 0 com a Ferroviária-SP, na Fonte Luminosa, em Araraquara. No duelo de volta, arrancou uma vitória, de virada, por 2 a 1. Nas oitavas de final, derrotou também, como mandante, o Goianésia-GO por 2 a 1. Na sequência, com um empate por 1 a 1, na cidade de Goianésia, carimbou o acesso às quartas.

A partida de volta será realizada no próximo domingo (10), no estádio Felipão, em Altos.

Fast-AM x Novorizontino

No mesmo horário de Marcílio Dias-SC e Altos-PI, Fast-AM e Novorizontino entrarão em campo na Arena da Amazônia, em Manaus. As duas equipes também disputam uma vaga na Série C de 2021.