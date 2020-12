Quartas de final da Série D são definidas

Após os últimos jogos das oitavas de final realizados neste domingo (27), a Série D do Campeonato Brasileiro já tem definidos os confrontos das quartas de final, que acontecerão apenas em 2021.

Além do Mirassol, que garantiu sua classificação em partida transmitida neste domingo pela TV Brasil, avançaram para a próxima fase Fast, Marcílio Dias, Aparecidense, Novorizontino, América-RN, Floresta e Altos.

O chaveamento das quartas de final será feito a partir das campanhas dos oito classificados em toda a competição, com o 1º melhor enfrentando o 8º, o 2º pegando o 7º, o 3º medindo forças com o 6º, e o 4º com o 5º.

Seguindo este critério, os confrontos ficaram da seguinte forma: Altos x Marcílio Dias, Novorizontino x Fast, Aparecidense x Floresta e América-RN x Mirassol. Os jogos das quartas de final estão programados para os dias 3 e 10 de janeiro de 2021.

