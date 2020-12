Mirassol está nas quartas de final da Série D

O Mirassol se classificou para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro mesmo sendo derrotado por 2 a 1 pelo Brasiliense neste domingo (27), em partida realizada no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF). O confronto teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

O Leão do interior paulista conseguiu avançar na competição porque venceu o jogo de ida por 4 a 0, disputado no último domingo (20) no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).

Mirassol sai na frente

Com a vantagem no placar agregado, o Mirassol jogou com grande tranquilidade fora de casa, valorizando a posse de bola e forçando o Brasiliense a apelar para os lançamentos longos, mas sem grande sucesso.

O Jacaré passou então a avançar suas linhas, e deu espaços para o Leão, que continuou administrando o jogo e apostou no contra-ataque. E foi em uma jogada destas que o time paulista abriu o placar.

Aos 20 minutos, o atacante Fabrício avançou pela esquerda, chegou à linha de fundo e tentou cruzar rasteiro para o meio da área, mas o zagueiro Keynan cortou de carrinho, mas para o próprio gol.

Virada do Jacaré

Precisando de gols, o Brasiliense passou a apostar em uma postura mais ousada. E esta mudança deu resultado aos 8 minutos, quando o árbitro marcou pênalti a favor do time da casa quando Maicon Assis foi derrubado por Vinícius dentro da área. Um minuto depois, Zé Love foi para a cobrança e bateu rasteiro, colocado, e venceu o goleiro Jeferson.

O Jacaré cresceu de vez na partida, e conseguiu a virada aos 34. Zé Love aproveitou indefinição da defesa do Mirassol e partiu em velocidade, se livrando de um zagueiro e do goleiro Jeferson para bater para o gol vazio.

Mas a reação ficou por aí, e o time paulista garantiu a classificação para a próxima fase da Série D.

