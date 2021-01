Avaí supera Brasil de Pelotas e segue sonhando com acesso à Série A

O Avaí levou a melhor fora de casa contra o Brasil de Pelotas, com vitória de 1 a 0 no Estádio Bento Freitas, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo na cidade de Pelotas (RS), o time catarinense afastou qualquer risco de queda e anda tem probabilidade matemática de sonhar com o acesso à elite do futebol nacional.

Com os três pontos do triunfo, o Avaí chegou aos 47 e reduziu a distância para o G-4. Provisoriamente - a rodada só termina amanhã (9) à noite - ocupam a 7ª posição na tabela, a apenas cinco pontos separam os catarinenses dos primeiros quatro colocados na classificação geral. O Brasil de Pelotas segue , por enquanto, na 10ª colocação, com 44 pontos.

Antes do duelo, ambas as equipes somavam 44 pontos, separadas apenas por critérios de desempate. Os catarinenses estavam em 9º lugar, e os gaúchos, em 10º. Um detalhe que fez diferença no jogo foi a escalação do Avaí. Sem vencer há três jogos e preocupado com os 41 gols sofridos em 32 jogos, o técnico avaiano Claudinei Oliveira optou por escalar o time no esquema 3-5-2, com Alemão, Alan Costa e Betão na zaga. E o time praticamente não foi ameaçado na etapa inicial, e inclusive teve as melhores chances de abrir o placar.

Aos dez minutos, Valdívia cruzou, o zagueiro gaúcho Héverton tirou e a bola caiu nos pés do centroavante Getúlio, que perdeu excelente oportunidade de balançar a rede. Aos 16, o Avaí assustou de novo. Valdívia cobrou outro escanteio e o atacante Ronaldo mandou de cabeça para fora. Aos 37 minutos, foi a vez do volante catarinense Pedro Castro arriscar. Mesmo chutando fraco, a conclusão da entrada da área levou muito perigo ao gol do Rafael Martins. A única chance do Xavante foi aos 40 minutos. O goleiro Glédson, do Avaí ,não alcançou a bola e, depois de uma troca de passes, pintou a chance para o lateral-direito Felipe Albuquerque finalizar. O chute foi forte, mas para fora.

O segundo tempo não foi muito diferente. Logo aos cinco minutos, o Avaí criou e perdeu outra chance: outra cabeçada de Ronaldo. Na sequência, o Brasil de Pelotas chegou com força. Novamente, o lateral-direito Felipe Albuquerque mandou forte, mas para fora. Aos 12, veio a expulsão. O meia Rafael Vinícius deu uma entrada forte no volante Ralf, do Avaí, e recebeu o cartão vermelho.

Aí, parecia que era só questão de tempo para sair o gol. Ele até que demorou um pouco, mas veio. Aos 38 minutos, o atacante Rômulo bateu forte depois de receber do lateral Edílson. No rebote do goleiro gaúcho, Vinícius Leite finalizou no ângulo e marcou o único gol da partida.

Os dois times voltam a campo na próxima semana. O Xavante recebe o Juventude na terça-feira (12). O Leão da Ilha recebe o Vitória na quarta (13).