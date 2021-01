Vasco empata com o Atlético-GO e deixa a zona do rebaixamento

O Vasco empatou em 0 a 0 com o Altético-GO, nesta quinta-feira (7) no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro que marcou a reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo pela equipe carioca.

Não faltaram chances, mas a bola não entrou. De qualquer forma, um ponto valioso para cada equipe no encerramento da #BR28 (por enquanto). pic.twitter.com/TbDBzxYN5t — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) January 8, 2021

Apesar da igualdade sem gols, o Cruzmaltino conseguiu deixar a zona do rebaixamento, pois, com o ponto conquistado, chegou à 16ª posição com 29 pontos. Já o Dragão permanece na 12ª posição com 35 pontos.

O jogo

A equipe carioca foi a melhor na etapa inicial, criando as chances mais claras de abrir o placar. Mas o goleiro Jean, com grande atuação, impediu a mudança no placar nos primeiros 45 minutos.

Já no segundo tempo, o Atlético-GO cresceu de produção, e ficou muito perto da vitória nos acréscimos da etapa, quando Janderson bate com liberdade, mas o lateral Henrique, e forma heróica, consegue cortar a finalização, garantindo a igualdade final.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a entrar em campo pelo Brasileiro no próximo domingo (10), quando o Vasco faz clássico com o Botafogo em São Januário, e o Atlético-GO mede forças com o Bahia no estádio Antônio Accioly.

Veja a classificação atualizada da Série a do Brasileiro.