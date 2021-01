Bayern de Munique derrota Freiburg por 2 a 1 no Campeonato Alemão

Thomas Müller marcou o gol da vitória de 2 a 1 do Bayern de Munique sobre o Freiburg neste domingo (17) para quebrar a sequência de cinco vitórias do adversário e aumentar sua liderança no topo do Campeonato Alemão para quatro pontos.

Eliminado da Copa da Alemanha pelo Holstein Kiel, da segunda divisão, após perder para o Borussia Moenchengladbach no Campeonato Alemão, o Bayern sofreu ao menos um gol pelo 11º jogo seguido na competição e está longe da melhor forma.

A vitória, porém, elevou o time para 36 pontos, quatro à frente do RB Leipzig, que empatou em 2 a 2 com o VfL Wolfsburg no último sábado, e sete à frente do Bayer Leverkusen e do Borussia Dortmund, respectivamente o terceiro e o quarto colocados.

“Foi uma vitória difícil”, disse o zagueiro do Bayern Jerome Boateng. “Mas temos de melhorar. Foi um final nervoso e a culpa foi nossa. Mas continuamos a lutar”, declarou.

Os bávaros saíram na frente após sete minutos, quando Robert Lewandowski se tornou o primeiro jogador do Campeonato Alemão a marcar 21 gols nas primeiras 16 partidas da temporada.

Robert Lewandowski has scored 2⃣1⃣ goals after the first 16 matchdays of the Bundesliga season...



...and, yes, that's a record. 👏👏#UCL pic.twitter.com/39kI4MFIGJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 17, 2021

O polonês está atrás do recorde de 40 gols de Gerd Müller em uma temporada, obtido na temporada de 1971/1972.

Ansiosos por se recuperar das duas derrotas consecutivas, os donos da casa chegaram perto do segundo gol no início do segundo tempo, com Lewandowski acertando a trave.

O Freiburg marcou no primeiro lance do reserva Nils Petersen, aos 17 do segundo tempo. Mas Thomas Müller garantiu a vitória aos 29. O Freiburg ainda acertou a trave nos acréscimos, mas não conseguiu evitar a derrota.