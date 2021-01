Beisebol: CBBS retoma treinos em São Paulo com recorde de atletas

A temporada de treinos da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) começou nesta semana, no Centro de Treinamento Yakult, em Ibiúna, no interior de São Paulo. Nesta etapa, a CBBS está trazendo 48 atletas, de 13 a 18 anos, de sete estados diferentes. Quando o grupo estiver completo, vai ser o maior já alcançado pela entidade. Desses 48 garotos, 19 foram aprovados através da seletiva de 2021 feita de forma virtual por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Durante os primeiros dias os atletas permanecerão dentro do CT, para evitar contaminação. Na chegada, todos os jogadores foram submetidos a testes de coronavírus e foram orientados sobre os protocolos a serem seguidos.

A Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, juntamente com os treinadores e responsáveis pela Academia CT Yakult CBBS, agradece a todos os atletas que participaram da seletiva, enviando seus vídeos e formulárioshttps://t.co/IxKjPqwAmL#CBBS #Beisebol #Baseball #Beisbol pic.twitter.com/z8iIeYtmAz — CBBS (@cbbsbr) January 4, 2021

Segundo o presidente da CBBS, Jorge Otsuka, parte do grupo que está trabalhando em Ibiúna deve participar do classificatório Pan-Americano para definir três seleções que irão para os Jogos da Juventude sub-23, de setembro na Colômbia. "Se o coronavírus permitir, a ideia é realizar em Londrina entre os dias 26 de junho e 3 de julho esse torneio. Até o momento, estão confirmados Porto Rico, Argentina, República Dominicana, Bolívia e Brasil. Mas devemos ter, no mínimo mais três seleções. Muitos desses atletas que já estão trabalhando com a gente farão parte da equipe nacional nesse classificatório", disse o dirigente.

A CBBS confirmou também o adiamento dos torneios Taça Yakult Infantil, Taça Yakult Pré-Júnior, Taça Honório Mukai, Interseleções Junior, Interseleções Pré-Junior e Interseleções Infantil, devido o crescimento no número de casos de coronavírus no país. Os torneios, programados para os meses de fevereiro e março, ainda não têm uma nova data.