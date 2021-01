Brasileiro Feminino: Napoli-SC vence de novo Botafogo e conquista A-2

O Brasileiro Feminino A-2 é do Napoli de Santa Catarina. Depois de confirmar o acesso à Série A-1 da próxima temporada, o time da cidade de Caçador coroou a temporada espetacular com o título invicto da competição. Na tarde deste domingo (31), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Napoli repetiu o placar do jogo de ida em Santa Catarina e voltou a vencer o Botafogo por 2 a 1.

Que momento! Que emoção! Invicto na competição, com 31 gols feitos, NENHUMA derrota, quatro empates e apenas 10 gols sofridos! Que orgulho dessa equipe! Que orgulho NAPOLIIII.



Hoje Santa Catarina está em festa! Caçador está em festa. O município que respira futebol feminino! 💙 pic.twitter.com/NH03aGOLVV — Napoli - Futebol Feminino (@Napolifeminino) January 31, 2021

Com um minuto de bola rolando, Soraya fez grande jogada pela direita e tocou para Aninha pegar de primeira e estufar a rede do Nilton Santos fazendo 1 a 0 para o Napoli. Com a vantagem no placar, o time controlou o jogo. O domínio foi quase total até os 25 minutos. Mas, aos poucos, o Botafogo passou a equilibrar as ações. Na marca dos 43, depois de cruzamento na área, Pepê aproveitou a sobra para empatar o jogo para o Botafogo com um golaço.

Na etapa final, precisando de pelo menos mais um gol, a equipe carioca voltou melhor. Mas, vendo que o adversário não conseguia criar grandes oportunidades, o Napoli esperou pelo momento certo para definir o jogo. A chance chegou aos 38 minutos, quando Larissa lançou Soraya, que invadiu a área e com extrema categoria mandou para o fundo do gol: 2 a 1. Na base do tudo ou nada, o Botafogo foi para cima e chegou a levar perigo em finalizações de Juliana, Vivian e Driely, mas Dida brilhou debaixo das traves e segurou o resultado. Com o placar definido, o Nilton Santos foi palco para uma grande festa da equipe catarinense.