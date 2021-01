Capitã da seleção feminina sub-20 jogará com Megan Rapinoe nos EUA

O OL Reign, time norte-americano de futebol feminino que pertence ao Lyon, da França, anunciou nesta quarta-feira (6) a contratação da volante Angelina, capitã da seleção feminina sub-20 e que estava no Palmeiras. Na franquia, a jovem de 20 anos atuará com a atacante Megan Rapinoe, bicampeã mundial e medalhista de ouro olímpica pelos Estados Unidos e eleita a melhor do mundo pela Fifa em 2019.

“Estou muito feliz e agradecida pela oportunidade de fazer parte do OL Reign. Novos desafios são importantes para mim e minha carreira. Darei meu melhor”, declarou a jogadora ao site oficial da nova equipe, com quem firmou contrato até 2023 e na qual será a primeira representante brasileira.

“Angelina é uma jovem atleta de grande talento e potencial. Sentimos que podemos ajudá-la a seguir crescendo e que ela se tornará uma jogadora importante para o time”, comentou o técnico Farid Benstiti, também à página oficial do OL Reign.

Nascida em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Angelina se mudou cedo para o Brasil. Introduzida ao futebol em uma escolinha de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, iniciou a carreira no Vasco, onde permaneceu até 2016, na categoria sub-17. A volante concluiu a formação no Santos, clube que a projetou e pelo qual atuou até 2019, sendo campeã brasileira em 2017. Contratada pelo Palmeiras no ano passado, a jogadora participou de 14 das 19 partidas da campanha alviverde na Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. O Verdão chegou às semifinais, caindo diante do Corinthians.

Fundada como Seattle Reign Football Club em 2012, a franquia pela qual Angelina atuará trocou a cidade de Seattle por Tacoma em 2019, adotando somente o nome Reign Football Club. A equipe foi adquirida pelo Lyon em 2020 e incorporou à alcunha a sigla OL, de Olympique Lyonnais, nome oficial do clube francês, maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa feminina, com sete títulos (sendo os últimos cinco consecutivos).