Judô: FIJ confirma calendário de 2021 até a Olimpíada

A Federação Internacional de Judô (FIJ, sigla em inglês) confirmou nesta quarta-feira (6) o calendário do Circuito Mundial da modalidade até os Jogos Olímpicos de Tóquio. O primeiro semestre do ano será marcado por cinco Grand Slams e o Campeonato Mundial. Torneios Continentais e cinco Abertos completam o cronograma de eventos classificatórios à Olimpíada de Tóquio. Aproximadamente 10 mil pontos no ranking mundial, listagem que servirá de base para a classificação, ainda estarão em jogo. Os 18 melhores de cada categoria de peso ao final da corrida olímpica, no dia 28 de junho, carimbam o passaporte.

Com tantos torneios, a temporada já começa na próxima semana com o World Masters de Doha, no Catar, a partir de 11 de janeiro. Apesar de abrir o ano, o torneio é a segunda competição mais importante na corrida olímpica em termos de pontuação, valendo até 1.800 pontos. Só valerá menos do que o Mundial de Budapeste, que dá até 2.000 pontos no ranking. E justamente a realização do Mundial em um ano olímpico é a maior novidade do calendário de 2021. A mudança ocorreu porque o torneio estava previsto para o ano passado e teve que ser cancelado em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Outro ponto importante é a valorização ainda maior dos Grand Prix. Nesse ano, esses torneios ganharão um peso ainda maior. Antes, eles ofereciam até 700 pontos. Agora, com a chancela de Grand Slam, valerão 1.000 pontos no ranking. Sendo assim, as disputas de Tel Aviv (Israel), Tashkent (Usbequistão), Tbilisi (Geórgia) e Antalya (Turquia), se juntam ao Grand Slam de Paris, que foi realocado de fevereiro para maio e promete ser o mais concorrido na véspera do Mundial.

A Federação ainda deixou em aberto a possibilidade da promover outros eventos antes do Jogos Olímpicos. Segundo a nota, “estes são só os eventos confirmados. Ainda há espaço e tempo para mais, se a situação da saúde global melhorar”.

Atualmente, o Brasil tem judocas dentro da zona de classificação em 13 das 14 categorias de peso. Somente no peso leve feminino nenhuma atleta verde e amarela estaria classificada no momento. Essa é a categoria da campeã olímpica Rafaela Silva, que, no final do ano passado, teve a suspensão por doping confirmada e não poderá competir em Tóquio.



CALENDÁRIO IJF 2021:



11-13 Janeiro: World Masters - Doha/Catar - 1.800 pts



18-20 Fevereiro: Grand Slam - Tel Aviv/Israel - 1.000 pts



27-28 Fevereiro: Aberto Europeu - Praga/Rep. Tcheca - 100 pts



06-07 Março: Aberto Pan-Americano - Santiago/Chile - 100 pts



05-07 Março: Grand Slam - Tashkent/Usbequistão - 1.000 pts



13-14 Março: Aberto Pan-Americano - Lima/Peru - 100 pts



20-21 Março: Aberto Pan-Americano - TBC/Argentina - 100 pts



26-28 Março: Grand Slam - Tbilisi/Geórgia - 1.000 pts



01-03 Abril: Grand Slam - Antalya/Turquia - 1.000 pts



16-18 Abril: Campeonato Pan-Americano - Córdoba/Argentina - 700 pts



08-09 Maio: Grand Slam - Paris/França - 1.000 pts



06-13 Junho: Campeonato Mundial Individual e Equipes Mistas - Budapeste/Hungria - 2.000 pts



24-31 Julho: JOGOS OLÍMPICOS - TÓQUIO 2020