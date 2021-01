Comitê Paralímpico divulga etapas da Copa do Mundo de halterofilismo

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) anunciou as datas e os locais das etapas de 2021 da Copa do Mundo de halterofilismo. As disputas integram o processo para obtenção de índices da Paralimpíada de Tóquio (Japão).

A competição terá início em Bogotá (Colômbia), de 5 a 8 de março. Na sequência, de 25 a 28 do mesmo mês, o evento será em Manchester (Reino Unido). Em maio, Pattaya (Tailândia, entre os dias 6 e 9) e Tbilisi (Geórgia, entre 20 a 23) recebem os principais halterofilistas paralímpicos do mundo. A etapa de Dubai (Emirados Árabes Unidos), de 19 a 26 de junho, será a última antes dos Jogos na capital japonesa.

No ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), foram realizadas somente duas etapas, ambas em fevereiro. O Brasil esteve representado na primeira, em Abuja (Nigéria). A delegação foi ao pódio sete vezes. João Maria Júnior (da categoria até 49 quilos), Evânio Rodrigues (até 88 quilos) e Mateus de Assis Silva (até 107 quilos) conquistaram o ouro. Bruno Carra (até 54 quilos) e Lara Aparecida (até 41 quilos) foram medalhistas de prata. Aílton de Souza (até 80 quilos) e Mariana D'Andrea (até 73 quilos) levaram o bronze.

O IPC divulgado anteriormente o calendário dos circuitos mundiais de atletismo e natação, modalidades das quais o comitê internacional também é responsável. O do atletismo vai de fevereiro a maio, com provas marcadas para Dubai, Túnis (Tunísia), Jesolo (Itália), Pequim (China), Paris (França) e Nottwil (Suíça). A etapa brasileira, que será realizada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, está confirmada, mas ainda sem data definida.

Já o calendário da natação tem cinco etapas asseguradas, mas, desta vez, nenhuma no Brasil, a princípio. O circuito terá as disputas entre abril e junho, em Sheffield (Reino Unido), Indianapolis (Estados Unidos), Lignano Sabbiadoro (Itália), Austrália (cidade ainda não definida) e Berlim (Alemanha).