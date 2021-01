Corinthians estreia contra Napoli-SC no Brasileiro Feminino de 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira (29) a tabela da primeira fase da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2021. Atual campeã, a equipe do Corinthians estreia em casa contra o recém-promovido Napoli-SC. A primeira rodada está prevista para 28 de março, um domingo.

Vice-campeão no ano passado, o Avaí/Kindermann terá pela frente o São José-SP, no interior paulista. A jornada de abertura também contempla o reencontro entre Botafogo e Bahia, no Rio de Janeiro, após o duelo entre eles pela semifinal da Série A2 (segunda divisão) de 2020, e a estreia na elite do Real Brasília, em Minas Gerais, diante do Cruzeiro. Os horários das partidas ainda serão divulgados pela CBF.

O primeiro clássico do Brasileirão, entre Santos e São Paulo, será na segunda rodada. O Corinthians terá dois rivais em sequência, pela quinta (Santos) e sexta (Palmeiras) rodadas. Na oitava rodada, ocorrerá o duelo entre Sereias da Vila e Palestrinas.

A rodada com mais clássicos será a 12ª. Além de Corinthians x São Paulo, também estão previstos os dérbis em Caçador (SC), entre Avaí/Kindermann e Napoli, e na capital federal, que reúne Minas Brasília e Real Brasília. A 13ª rodada reserva o Choque-Rainha (como ficou conhecido o duelo entre são-paulinas e palmeirenses) e o embate entre Flamengo e Botafogo. Já o Gre-Nal está marcado para a 14ª e penúltima rodada.

As 16 equipes da Série A1 se enfrentarão em turno único. Os oito primeiros colocados avançam ao mata-mata, enquanto os dois últimos caem à Série A2 de 2022. A primeira fase segue até 27 de junho. A competição será interrompida para disputa da Olimpíada de Tóquio (Japão) e retomada em 15 de agosto, com os jogos de ida das quartas de final. As partidas da final estão agendadas para os dias 12 e 26 de setembro.

Jogos da primeira rodada

Botafogo x Bahia

Cruzeiro x Real Brasília

São Paulo x Grêmio

Internacional x Santos

Corinthians x Napoli-SC

Palmeiras x Ferroviária

São José-SP x Avaí/Kindermann

Flamengo x Minas Brasília