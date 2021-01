Corinthians renova com Andressinha e outras 20 jogadoras para 2021

Atual campeão brasileiro feminino, o Corinthians anunciou nesta sexta-feira (8) a renovação do contrato da meia Andressinha. A jogadora permanece no Timão para as disputas da Série A1 (primeira divisão) nacional, do Campeonato Paulista e de duas edições da Libertadores Feminina. O torneio referente a 2020 foi postergado para março deste ano devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A competição de 2021 será em outubro.

Ela chegou em 2020, mas com suas atuações brilhantes, repletas de passes incríveis, arrancadas precisas e participações diretas em gols, parece que está no Timão faz muito tempo.



Que alegria informar que ela segue conosco. Estamos juntos em 2021, Andressinha! pic.twitter.com/2chXfcCC8J — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) January 8, 2021

Reunida com a seleção brasileira para um período de treinos em Viamão (RS), Andressinha é a 21ª jogadora confirmada no elenco corintiano para 2021. Do grupo campeão brasileiro e paulista no ano passado, apenas cinco atletas não renovaram, entre elas a goleira Lelê, que ainda não revelou o destino para a nova temporada.

Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, antecipa aí o dia do fico e dá seu recado, Andressinha 🖤 pic.twitter.com/Aol1u26jkA — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) January 8, 2021

Além do Corinthians, outros times da primeira divisão do Brasileiro Feminino também estão envolvidos na montagem dos respectivos elencos. O Palmeiras anunciou os reforços da meia Rafa Andrade, da atacante Chu (ambas ex-Ferroviária), da zagueira Karol Arcanjo (ex-Atlético-MG) e da atacante Dandara (ex-Red Bull Bragantino). O Verdão também renovou vínculos da zagueira Agustina, da meia Ary Borges e da atacante Ottilia.

O clube alviverde, porém, perdeu a volante Angelina para o OL Reign, dos Estados Unidos. Outra que deixou o time paulista foi a lateral Vitória Kaissa, que foi para o Grêmio. As Gurias Gremistas também acertaram o retorno da atacante Gabizinha, que estava no Galo, e renovaram o contrato de 11 atletas da equipe do ano passado.

São Paulo e Santos, por sua vez, ainda não anunciaram caras novas, mas já garantiram a permanência da maior parte dos respectivos elencos. O Tricolor estendeu o vínculo de 15 jogadoras e as Sereias da Vila de outras 13 atletas (entre elas, a zagueira Tayla e a atacante Cristiane, que representaram o Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2019, na França).

A temporada 2021 começa para valer em 28 de março, com a primeira rodada da Série A1. A final está marcada para 26 de setembro. A competição terá pausa entre 28 de junho e 14 de agosto para a Olimpíada de Tóquio (Japão). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) disponibilizou datas entre 11 de agosto e 16 de dezembro para disputa dos Estaduais.