Covid-19: Benfica diz que jogará Taça de Portugal mesmo após surto

Horas após informar que um surto do novo coronavírus (covid-19) atingiu 17 pessoas, entre jogadores, membros da comissão técnica e funcionários, o Benfica (Portugal) anunciou que entrará em campo na próxima quarta-feira (20) contra o Braga pela Taça da Liga.

O Sport Lisboa e Benfica informa que vai marcar presença na Final Four da Taça da Liga. — SL Benfica (@SLBenfica) January 19, 2021

Entre os infectados estão o lateral brasileiro Gilberto, o atacante alemão Lucas Waldschmidt, o zagueiro belga Vertonghen, o lateral espanhol Grimaldo e o atacante português Diogo Gonçalves.

Em nota, a equipe portuguesa informou que “não recebeu por parte das autoridades competentes [...] qualquer recomendação contrária às regras até agora vigentes nas competições nacionais. Ou seja, proceder ao isolamento dos jogadores que testaram positivo e incluir no lote de atletas à disposição da sua equipa técnica todos aqueles que testaram negativo, 48 horas antes da partida”.

O Benfica também informou que realizou, no decorrer da temporada, mais de 7 mil testes de detecção do novo coronavírus (covid-19) com os membros de sua equipe, com uma média de 82 por pessoa.