Série B: líder América-MG apenas empata com Brasil de Pelotas

Brasil de Pelotas e América Mineiro se enfrentaram na tarde desta terça-feira (19) no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), em partida válida pela 36ª rodada da Série B. Na 11ª posição, com 47 pontos, os donos da casa já não tinham praticamente nada a fazer no torneio. Os visitantes, por outro lado, mesmo tendo a vaga à elite já garantida, tinham um objetivo bem definido. O Coelho, com 68 pontos, um a mais do que a vice-líder Chapecoense, queria vencer parar continuar brigando pelo título da Série B.

A etapa inicial em Pelotas foi de leve domínio do América. Apesar de o placar permanecer zerado no final dos primeiros 45 minutos, as melhores chances foram dos mineiros. Logo no início do jogo, Ademir limpou a zaga e cruzou da direita na cabeça do volante Alê, que perdeu boa chance. Aos 22, o lateral-esquerdo João Paulo cobrou falta de longe e quase encobriu o goleiro gaúcho.

Só que o lance que gerou mais polêmica foi favorável ao Brasil de Pelotas. Aos 23, o atacante Dellatorre estava invadindo a área e acabou derrubado pelo zagueiro Anderson Jesus. O árbitro Salim Fende Chavez marcou pênalti. Mas, depois de interferência do bandeira, a infração foi marcada, de forma equivocada, fora da área.

O segundo tempo não foi muito diferente. O América manteve a posse de bola por mais tempo. Só que não conseguiu criar oportunidades claras. Uma delas, talvez a única, ocorreu aos três minutos. O lateral-direito Joseph mandou uma bomba de longe. A bola passou muito perto da trave. No mais, o jogo teve poucas emoções. Mesmo após a expulsão do lateral-esquerdo Bruno Santos, do Brasil de Pelotas, aos 19 minutos, o ritmo do jogo não mudou.

Aos 42, os jogadores do Coelho chegaram a reclamar de um pênalti não marcado sobre o atacante Lohan.

Com a igualdade, o América chegou aos 69 pontos e só perde a liderança ao final da rodada se a Chapecoense vencer a Ponte Preta na Arena Condá na próxima quinta-feira (21). Para o Brasil de Pelotas, o resultado não alterou muita coisa na tabela. A equipe está em 11º com 48 pontos.

O América-MG disputa seu penúltimo jogo na Série B desta temporada no sábado (23) contra o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju. Já o Brasil vai até Maceió para pegar o CSA na sexta-feira (22).

