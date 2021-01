Série B: líder América-MG apenas empata com Botafogo-SP

América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto fizeram um duelo de opostos pela 35ª rodada da Série B na noite desta sexta-feira (16). O jogo na Arena Independência colocou de um lado os mineiros, já com o acesso garantido à Série A, na primeira posição com 67 pontos e na briga pelo título da competição. Do outro lado estava o time paulista, penúltimo com 33 pontos, completamente desesperado para vencer e manter viva a esperança de seguir na Série B.

Porém, nenhum desses dois lados conseguiu sair com a vitória na noite de futebol em Belo Horizonte. América Mineiro e Botafogo ficaram no 1 a 1.

O primeiro tempo teve poucas oportunidades, mas o Botafogo aproveitou uma dessas e abriu o placar. Aos 33, o volante Victor Bolt completou de primeira de fora da área uma boa jogada de Jeferson pela direita. O chute saiu forte e foi direto para a rede do América. Aos 46, a equipe ainda marcou mais um. O atacante Jeferson fez, depois de a bola rebater na zaga. O árbitro anulou, de forma errada, o lance por impedimento.

É verdade que, logos aos cinco minutos da etapa final, o atacante Marcelo Toscano quase empatou para o América. Mas, depois, o atacante Ronald já criou outra grande chance para os visitantes. Após várias mudanças do técnico Lisca, o Coelho começou a pressionar até encontrar um pênalti.

Aos 30, a zaga se enrolou ao tentar fazer uma proteção para que o goleiro Igor ficasse com a bola e o atacante Neto Berola acabou sendo derrubado. O zagueiro Messias bateu forte no meio do gol. A bola ainda bateu no goleiro, mas entrou.

O resultado deixou o Botafogo na 19ª posição com 34 pontos. A diferença para sair do Z-4 é de cinco. Só que, para essa diferença não aumentar, o time paulista terá que torcer por tropeços do Vitória e do Náutico no domingo (17). O América mantém a liderança. Mas, com 68 pontos, pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que tem 66, e joga neste domingo em Salvador contra o Vitória.

Na próxima terça-feira (19), o Botafogo joga em casa contra o CSA. No mesmo dia, o Coelho vai até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Brasil de Pelotas.

Veja a classificação da Série B do Brasileiro.