Confiança respira na Série B com vitória sobre rebaixado Oeste

O Confiança ainda não se livrou totalmente das chances de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ficou mais perto neste sábado (16), ao vencer o Oeste por 1 a 0 em Barueri (SP). O Dragão foi a 45 pontos, na 13ª posição, abrindo sete pontos para o Vitória, time que abre o Z-4, mas que ainda vai a campo pela 35ª rodada. O Rubrão, na lanterna, teve a queda decretada à Série C na última sexta-feira (15), devido ao triunfo do Figueirense sobre o Brasil de Pelotas.

Visivelmente mais interessado na partida que o rival, o Confiança dominou as ações. Aos 13 minutos, após uma bobeada do zagueiro Maurício, o atacante Bruno Paraíba desperdiçou grande chance ao chutar em cima de Caíque França. O goleiro do Oeste ainda fez três grandes defesas. Duas em cabeçadas do meia Guilherme Castilho, aos 29 minutos, e do zagueiro Nirley, aos 30. Já aos 38, o arqueiro se esticou e mandou pela linha de fundo um chute cruzado do atacante Reis.

Na sequência do lance, porém, o árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho viu toque de mão do volante Caio Vinícius, dentro da área. Reis cobrou a penalidade e abriu o marcador. O Confiança quase ampliou aos 46 minutos, em falta perigosa batida por Guilherme Castilho, que parou novamente em Caíque França. O goleiro voltou a aparecer na etapa final, aos 31 minutos, com grande defesa em chute do Caíque Sá. Seis minutos antes, o lateral já havia acertado o travessão.

Mais próximo de assegurar a permanência na segunda divisão, o Confiança volta a campo na terça-feira (19) para enfrentar o Sampaio Corrêa no estádio Batistão, em Aracaju, às 19h15 (horário de Brasília). No mesmo horário, mas na quarta-feira (20), o Oeste cumpre tabela contra o Náutico, que ainda busca seguir na Série B, nos estádio dos Aflitos, em Recife. Os dois jogos são válidos pela 36ª rodada da competição.

