Fluminense complica Sport e segue na cola do G-6 do Brasileirão

O Fluminense derrotou o Sport por 1 a 0 neste sábado (16), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Tricolor aos 46 pontos, na sétima posição, dois pontos atrás do Palmeiras, sexto colocado e último time na zona de classificação à Libertadores. Com 32 pontos, o Leão tem três pontos de vantagem para o Bahia, que abre o Z-4, em 17º.

VEEEENCE O FLUMINENSE! Com gol de Lucca, Fluzão vence o Sport no Nilton Santos! O próximo compromisso do #TimeDeGuerreiros é na quarta-feira, às 20h30, contra o Coritiba, no Couto Pereira. VAMOS, FLUZÃO! 🇭🇺 pic.twitter.com/txGWGeqMc2 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 16, 2021

Em um primeiro tempo de poucas oportunidades de ambos os lados, o destaque foi a expulsão de Júnior Tavares, aos 39 minutos. O jogador do Sport se envolveu em uma disputa de bola com o também lateral Calegari, do Fluminense. O árbitro Heber Roberto Lopes foi chamado pela arbitragem de vídeo (VAR) para verificar o lance. Após rever a jogada no monitor, o juiz deu cartão vermelho ao defensor rubro-negro.

Há uma semana, a diretoria do Sport emitiu uma nota reclamando de marcações do VAR contra o time. Na rodada passada, o Leão teve um pênalti a favor anulado, de forma polêmica, no fim do jogo diante do Palmeiras, na Ilha do Retiro, em Recife. O Verdão venceu por 1 a 0. O clube pernambucano manifestou que a partida com o rival paulista deveria ser anulada.

A missão rubro-negra no Rio de Janeiro ficou ainda mais complicada no início da etapa final. Aos três minutos, o atacante Lucca recebeu cruzamento de Calegari e mandou de cabeça para as redes. Apesar de ter um a menos, o Sport pressionou. O atacante Dalberto assustou aos 19 minutos, em uma cabeçada que parou na trave, e aos 24 minutos, em chute de fora da área. O Tricolor se segurou na defesa e garantiu a vitória da recuperação, após a goleada por 5 a 0 sofrida para o Corinthians na última quarta-feira (13), em São Paulo.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (20), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira. O Sport tem compromisso na quinta-feira (21), às 21h, diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Os duelos valem pela 31ª rodada do Brasileirão.

Derrota do Vasco

Na outra partida da Série A deste sábado, o Vasco perdeu uma ótima oportunidade de somar pontos na competição, pois foi derrotado, por 1 a 0, em pleno estádio de São Januário, pelo Coritiba (equipe que começou a rodada na lanterna).

#VASxCFC - 0x1 - FIM DE JOGO! 🇳🇬 O Coxa vence o Vasco, em São Januário, com gol de Hugo Moura. #MeuCoritiba pic.twitter.com/Tr5krBPaug — Coritiba (@Coritiba) January 17, 2021

Com o triunfo, o Coxa chegou aos 25 pontos e ganhou uma posição, empurrando o Botafogo para a lanterna. Já o Cruzmaltino fica estacionado na 15ª colocação com 32 pontos, a apenas três do Bahia.

A vitória do Coritiba foi garantida graças a uma bomba do volante Hugo Moura aos 43 minutos do primeiro tempo.

O próximo desafio do Vasco no Brasileiro será diante do Bragantino, em Bragança Paulista, na próxima quarta-feira, a partir das 21h30.

Veja a classificação da Série A do Brasileiro.