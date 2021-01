Covid: Hernanes testa positivo e desfalca São Paulo contra Athletico

O líder São Paulo não poderá contar com Hernanes no confronto do próximo domingo (17) contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A partida faz parte da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista terá de cumprir isolamento social. Por meio de Twitter, o clube informou hoje (16) que ele está assintomático e sob os cuidados do Departamento Médico.

O São Paulo informa que o meio-campista Hernanes testou positivo para Covid-19 em exame realizado para o duelo com o Athletico Paranaense.



O atleta está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 16, 2021

Respeitando o protocolo de segurança de prevenção ao novo coronavírus (covid-19) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Hernanes ficará afastado das atividades por pelo menos dez dias. Portanto, o atleta desfalcará o Tricolor Paulista também nos confrontos com o Internacional e Coritiba.

O São Paulo vai encarar o Furacão pressionado por causa dos últimos resultados. Além da eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para o Grêmio, os são-paulinos foram derrotados nas últimas duas rodadas do Brasileirão, para Bragantino e Santos. Com este tropeços, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz viu o vice-líder Internacional se aproximar na tabela de classificação.

No momento a diferença é de três pontos entre os dois clubes. Nesta rodada, bastará um empate para os paulistas se garantirem na ponta da competição. Entretanto, caso os gaúchos vençam o Fortaleza amanhã (17) em casa, no estádio Beira-Rio, e o São Paulo for derrotado na Arena da Baixada, o campeonato ganha um novo líder, o Colorado.

