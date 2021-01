Série D: Floresta-CE e Novorizontino-SP iniciam duelo pela semifinal

Alcançado o primeiro objetivo, que era o acesso à Série C, Floresta-CE e Novorizontino-SP miram agora o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (16), as equipes se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, no primeiro jogo do confronto pelas semifinais da competição. A bola rola a partir das 18h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da TV Brasil. O duelo de volta será no próximo sábado (23), no mesmo horário, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), também com exibição, ao vivo, da emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O Brasileirão #SérieD já está na reta final e as emoções não param aqui na TV Brasil. Neste sábado (16), às 18h, acompanhe #aovivo todos os lances da semifinal entre @florestaec e @Oficial_Tigre. Saiba como sintonizar na sua região: https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/s2zUBQq4kW — TV Brasil (@TVBrasil) January 15, 2021

A subida à terceira divisão do futebol nacional é inédita para os dois clubes. Nas quartas de final, o Verdão superou o América-RN. Na partida de ida, transmitida pela TV Brasil direto de Fortaleza, a equipe cearense venceu por 2 a 0. Na volta, há uma semana, na Arena das Dunas, em Natal, o empate por 1 a 1 assegurou o acesso. O Tigre, por sua vez, derrotou o Fast Clube-AM na Arena da Amazônia, em Manaus, por 1 a 0. No interior paulista, atropelou o rival por 3 a 0 no duelo do último domingo (10), em jogo que também foi exibido pela emissora da EBC.

O acesso coroou a volta por cima do Floresta na temporada 2020. Em janeiro do ano passado, após dois anos chegando às semifinais, a equipe foi rebaixada no Campeonato Cearense. Foram sete meses sem ir a campo até a derrota por 1 a 0 para o Afogados-PE, na estreia da Série D. Foi a última vez que o Verdão não balançou as redes na competição. De lá para cá, o clube marcou 33 gols, liderado pelos atacantes Deysinho e Flávio Torres, autores de, respectivamente, sete e seis gols.

TREINO FINALIZADO



Visando o confronto diante do Novorizontino/SP neste sábado, 16, na Arena Castelão às 16h, o verdão segue a preparação para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro da série D 2020.



Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC pic.twitter.com/EBG07ENGzV — Floresta Esporte Clube (de 🏡) (@florestaec) January 14, 2021

O técnico Leston Júnior poupou os titulares do compromisso da última quarta-feira (13) pela Copa Fares Lopes, torneio entre equipes cearenses que dá ao campeão vaga na próxima Copa do Brasil. Mesmo repleto de jovens formados na base, o Verdão bateu o Pacajus-CE por 1 a 0, gol do atacante Veraldo. O foco é total na busca pelo título, que pode isolar o Ceará como o estado mais vezes campeão da Série D. Guarany de Sobral (2010) e Ferroviário (2018) já venceram a competição.

O Novorizontino, por sua vez, tem a melhor campanha da competição. São 13 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, com 73,3% de aproveitamento. O Tigre possui, ainda, a defesa menos vazada da Série D, com nove gols sofridos em 20 jogos. O setor, porém, estará desfalcado do experiente Bruno Aguiar, de 34 anos, que recebeu o terceiro amarelo contra o Fast e está suspenso. O também zagueiro Adriano, de 23 anos, deve ser o substituto ao lado de Edson Silva no sistema.

“Entramos na competição tendo os nossos objetivos primordiais. O primeiro deles, que era o acesso, nós conseguimos, conquistamos. Era a nossa obsessão, trabalhamos em cima disso. Agora, podemos pensar em título. Lógico que conseguir conquistar pontos na casa do adversário é importante. Jogaremos com muito respeito ao adversário, mas em busca de chegar à final”, afirmou o técnico Roberto Fonseca, em depoimento ao site oficial do Tigre.

