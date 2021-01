Série D: Novorizontino envolve Fast Clube e garante acesso

Depois do Mirassol, foi a vez de outro time do interior paulista assegurar vaga na próxima edição da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (10), o Novorizontino voltou a vencer o Fast Clube-AM, desta vez por 3 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pelas quartas de final da Série D. O jogo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil. Além da vaga na semifinal, o resultado garantiu ao Tigre o inédito acesso à terceira divisão nacional.

O destino do jogo foi selado no primeiro tempo. Antes do ponteiro concluir a primeira volta no relógio, o meia Pereira e o atacante Guilherme Queiróz tentaram a tabela na entrada da área e a bola sobrou nos pés do atacante Cléo Silva, que mandou para as redes. Aos 13 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Pereira cruzou e Guilherme Queiróz marcou de voleio. O Fast teve dificuldades para construir jogadas e deixou espaços na defesa. Os paulistas aproveitaram. Aos 32, o atacante Danielzinho recebeu de Pereira e mandou no ângulo.

Na etapa final, o Novorizontino diminuiu o ritmo e o Fast até passou a ocupar mais o campo de ataque, mas a troca de passes nas imediações da grande área se mostrou infrutífera. Os amazonenses seguiram dando espaços ao time paulista, que quase ampliou aos 27 minutos, mas o chute cruzado de Cléo Silva, lançado por Pereira, foi espalmado pelo goleiro Alencar. Com o jogo sob controle, o Tigre só administrou o resultado. Após o apito final, a festa em amarelo e preto tomou o gramado do Jorge Ismael de Biasi.

Fundado em 2010, o Grêmio Novorizontino se assemelha em nome, cores, escudo e mascote ao Grêmio Esportivo Novorizontino, campeão da Série C em 1994 e vice do Campeonato Paulista em 1990, que teve a falência decretada em 1999. O time que recolocou Novo Horizonte no cenário do futebol participa apenas pela terceira vez da Série D. O Fast, por sua vez, já esteve nas outras três séries do Brasileiro, mas não figura na terceira divisão desde 2008, quando o torneio ainda era o último nível nacional.

Interior paulista em festa

Como Mirassol e Novorizontino estavam garantidos na Série D de 2021 pelas respectivas campanhas no último Paulistão, eles abrem vaga para Inter de Limeira e Ferroviária, clubes atualmente sem divisão situados imediatamente abaixo na classificação final. Santo André e Portuguesa (campeã da Copa Paulista) são outros times de São Paulo assegurados na próxima edição da quarta divisão.

Acessos no Nordeste

Na semifinal, o Tigre paulista terá pela frente o Floresta-CE. Também neste domingo, a equipe cearense buscou o empate por 1 a 1 com o América-RN na Arena das Dunas, em Natal, assegurando a vaga na sequência da Série D e a inédita presença na Série C. O Lobo se beneficiou do triunfo por 2 a 0 na partida de ida, no sábado passado (2), transmitida ao vivo pela TV Brasil na Arena Castelão, em Fortaleza.

O Mecão saiu na frente aos 43 minutos do primeiro tempo, com o atacante Wallace Pernambucano, de cabeça. O time potiguar se lançou ao ataque atrás do gol que igualaria o placar agregado. Teve ao menos duas boas chances na etapa final. Mas, aos 34 minutos, na sobra de uma bola que desviou na trave, o atacante Núbio Flávio empatou o jogo e garantiu o lugar do Floresta na terceira divisão.

Na outra semifinal, o Mirassol enfrentará o Altos-PI, que, neste domingo, goleou o Marcílio Dias-SC por 5 a 1 no estádio Felipe Raulino, o Felipão, em Altos (PI). O atacante Klenisson, aos nove minutos do primeiro tempo, abriu o marcador. Aos 18 minutos da etapa final, o meia Juninho Arcanjo ampliou. O atacante Betinho aumentou a fatura aos 30 (de pênalti) e aos 34. O Marinheiro diminuiu aos 42, com o atacante Marllon, cobrando pênalti. Nos acréscimos, o lateral Gean decidiu a classificação e o acesso - também inédito - do Jacaré à Série C.

O jogo de ida, há uma semana, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC), terminou empatado em 1 a 1, com transmissão ao vivo da TV Brasil. A subida do Altos garante a volta do Piauí à terceira divisão cinco anos após a participação do River-PI em 2016. As datas e os horários de ambos os confrontos ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).