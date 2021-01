Série D: Novorizontino-SP e Fast-AM se enfrentam por acesso inédito

As campanhas de Novorizontino-SP e Fast Clube-AM na atual edição da Série D do Campeonato Brasileiro já são históricas para os dois clubes. O acesso à Série C é o que falta para coroá-las. Só um deles, porém, terá o gostinho da celebração neste domingo (10). O segundo duelo do confronto entre Tigre e Rolo Compressor começa às 16h (horário de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), com transmissão ao vivo da TV Brasil.

O time paulista tem a vantagem do empate. Há uma semana, venceu o jogo de ida na Arena da Amazônia por 1 a 0, gol do atacante Guilherme Queiroz. Para se classificar, o Tricolor precisa ganhar por ao menos dois gols de diferença. Se vencer por um gol de saldo, a decisão será nos pênaltis. Foi justamente em disputas na marca da cal que a equipe amazonense passou por Moto Club-MA e Globo-RN, nas fases anteriores do mata-mata. Ambas, porém, ocorreram em Manaus. Desta vez, o duelo decisivo será no interior de São Paulo.

Dono da melhor campanha da Série D com 12 vitórias, cinco empates, duas derrotas e 41 pontos somados, o Novorizontino terá força máxima. O volante Léo Baiano cumpriu suspensão em Manaus e deve retornar à equipe titular. O técnico Roberto Fonseca deve escalar o Tigre com Giovanni; Willean Lepo, Édson Silva, Bruno Aguiar e Paulinho; Léo Baiano, João Pedro, Danielzinho e Pereira; Guilherme Queiróz e Cléo Silva.

No Fast, são várias ausências. O zagueiro Bernardo Benjamin e o atacante Tiago Pará, titulares no duelo passado, testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19), assim como o goleiro reserva Luís Carlos. O volante Pelezinho e o atacante Daivison se recuperam de lesão. Já o meia Marco Goiano foi liberado para acompanhar o nascimento do filho. O cenário era ainda mais complexo na semana passada, com oito jogadores infectados pela covid-19 e o técnico Lecheva de licença após a filha nascer sem vida, em razão de parto prematuro.

O clube amazonense não divulgou quais atletas contraíram o coronavírus na última semana, mas jogadores que vinham sendo titulares e que não atuaram em Manaus, como o lateral Bernardo, o zagueiro Thiago Spice, o volante Márcio Passos, o meia Janeudo e o atacante Ronan voltaram à lista de relacionados. Com isso, Lecheva deve mandar a campo o time com Alencar; Bernardo, Alison, Thiago Spice e Ítalo; Dênis Pedra, Márcio Passos, Janeudo e Dija Baiano; Ronan e Mateus Oliveira.

O acesso, se vier, será inédito para os dois times. Apesar da semelhança em nome, cores (amarela e preta), escudo e mascote, o Novorizontino não é o Grêmio Esportivo Novorizontino, campeão da Série C em 1994 e vice do Campeonato Paulista em 1990. Este último teve a falência decretada em 1999. A cidade de Novo Horizonte só voltou a ter um clube de futebol profissional em 2010, com a fundação do atual Grêmio Novorizontino, que disputa a Série D pela terceira vez.

No caso do Fast, o clube disputou três vezes a primeira divisão brasileira, a última delas em 1979. Também esteve na Série B em duas ocasiões (1980 e 1982) e na C em outras quatro, entre 1995 e 2008. Tal qual o Novorizontino, o Rolo Compressor também está na terceira participação na Série D, que só entrou para o calendário em 2009.

Também vale acesso

Outros dois confrontos também definem acessos à Série C neste domingo. Às 15h35, o Altos-PI recebe o Marcílio Dias-SC no estádio Felipão, em Altos (PI), após as equipes ficarem no 1 a 1 no último domingo (3), no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC), em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Já às 16h, na Arena das Dunas, em Natal, enfrentam-se América-RN e Floresta-CE. No sábado da semana passada (2), na Arena Castelão, em Fortaleza, os cearenses venceram por 2 a 0, jogo que também teve transmissão ao vivo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Lobo tem a vantagem do empate e até de uma derrota por um gol de diferença. Os potiguares têm de ganhar por três ou mais gols de saldo. Caso igualem o placar agregado, levam a decisão para os pênaltis.